Almanya-Rusya ilişkileri neden gerildi?

Eski bir Çeçen milis liderinin, Rusya destekli olduğu düşünülen bir suikastçi tarafından Berlin'de öldürülmesi Almanya ile Rusya arasında gerilime neden oldu. Almanlar ise büyük bir şaşkınlık içinde.

Ağustos ayında Berlin'deki bir parkta, eski Çeçen milis gücü lideri Zelimhan Khangoshvili, gündüz saatlerinde vurularak öldürüldü.

Almanya'nın en üst düzey savcısı, bunun soğukkanlılıkla ülke topraklarında düzenlenmesi planlanmış bir suikast olduğunu, emrin de Rusya ya da Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki yetkililerden geldiğini düşünüyor.

Cinayetten kısa bir süre önce Rusya'dan Almanya'ya gelen bir kişi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Bunun üzerine Almanya hükümet, ülkedeki iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Merkel, Çarşamba günü İngiltere'deki NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken gelecek hafta Paris'te Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya geldiklerinde konuyu gündeme getireceğini söyledi. Merkel, iki diplomatın sınır dışı edilmesi kararının da, "Rusya'nın soruşturmaya yardım etmeyi reddetmesine verilen bir yanıt" olduğunu açıkladı.