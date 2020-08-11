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Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yüksek riskli deney

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:10 | Son Güncelleme

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya yönelik, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yüksek riskli deney

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi.

Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AŞIYI KULLANMAK BÜYÜK SORUMSUZLUK"

Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti. (İHA)

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