Almanya: "Rusya'dan Doğalgaz ve Petrol Alımı Sürecek"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaşa tepki olarak uygulanan yaptırımlara rağmen, Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımının sürdürüleceğini açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında üst üste tavan seviyede rakamlara ulaşılması, benzin istasyonlarında bir litre süper benzinin fiyatının 2,20 euro’nun üstüne çıkması ve enerji fiyatlarının savaş nedeniyle daha da yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuya yönelik bir açıklama yapan Scholz, Almanya’nın Rusya’dan gelen enerji tedariğini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuğunun altını çizdi.

"Avrupa'nın ısı üretimi, mobilitesi, elektrik arzı ve sanayi için enerji gereksinimi şu anda başka bir şekilde güvence altına alınamaz" diyen Scholz, Rus petrol ve gazına yönelik ithalat yasağı konusundaki talepleri geri çevirdi.

Hükümetin enerji piyasalarını ve fiyatlardaki sert yükselişi yakından izlediğini ve frenlemeye çalıştığını ifade eden Almanya Başbakanı Scholz "Eğer aldığımız önlemler yetersiz kalırsa, başka önlemler almaya devam edeceğiz" dedi. Alman sanayi çevrelerinden gelen açıklamalarda da Rusya’ya yönelik olası bir enerji ithalatı ambargosu reddedildi. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Siegfried Russwurm "Enerji ambargosu tartışmaları Rusya'ya karşı ateşle oynanan bir oyundur" şeklinde konuştu ve olası bir ambargonun Rusya’dan daha çok Alman sanayisine zarar vereceğini söyledi. Almanya'nın 2021'de ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 34'ü Rusya'dan gelirken özellikle doğal gaz, Alman-Rus ticari ve siyasi ilişkilerinde, önemli bir role sahip. Ülke, ihtiyaç duyduğu doğalgazın yüzde 56’sını, taş kömürü ihtiyacının da yüzde 50'sini Rusya’dan temin ediyor.

Bu arada Almanya’da çok sayıda siyasetçi, enerji fiyatlarının düşürülmesi için özellikle benzine uygulanan verginin indirilmesini önerdi. Almanya’da 1 litre benzindeki vergi yükü yüzde 58 oranında. Komşu ülke Polonya, Ukrayna’daki savaşın başlamasından sonra akaryakıt ürünlerinde vergi oranını geçici olarak yüzde 23'ten yüzde 8'e indirdi ve benzin ve dizel yakıtın litre başına 15 sente kadar daha ucuz olmasını sağladı.

Almanya doğalgaza güveniyordu

Bu arada Başbakan Scholz, Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için Alman hükümetinin çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığını, ancak bu sürecin "bir gecede sonuçlanmayacağını" söyledi. Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck de Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle gelecekte enerji tedariğinde bağımsız olabilmek için yeni adımlar atılacağını açıkladı ve 2026 yılına kadar enerji güvenliği ve iklim korunmasına yönelik 200 milyar Euro ayrılacağını belirtti.

Yatırımların bir bölümünün elektrikli araçlar için dolum istasyonları ve hidrojen kaynaklı enerjiye yönelik olacağı öğrenilirken bürokrasinin azaltılacağı, planlamanın daha seri ve hızlı yapılacağı bildirildi. Almanya, Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazanın ardından nükleer enerjiye veda kararı almış, son yıllarda çok sayıda santralı kapatmış, 2022’in sonunda ülkedeki son üç nükleer santralin de kapatılacağını açıklamıştı.

Alman enerji politikalarında uzun vadeli olarak güneş ve rüzgar enerjilerine paralel, doğalgazın en önemli enerji kaynaklarından biri olması planlanıyordu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla, bu bağlamdaki kilit proje Kuzey Akım 2 projesi durduruldu. Rusya’dan Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip Kuzey Akımı 2’nin devreye girmesi durumunda Almanya, Avrupa’nın doğal gaz merkezi olacaktı.

