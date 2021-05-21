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Almanya Sağlık Bakanı: "Aşıların Hindistan Varyantına Karşı Az Olabilir"

21.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün aksi bir açıklama yapmasına karşın Almanya Sağlık Bakanı, mevcut kullanılmakta olan Corona virüsü aşılarının virüsün Hindistan varyantına karşı etkilerinin az olabileceğini söyledi

Almanya Sağlık Bakanı: "Aşıların Hindistan Varyantına Karşı Az Olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü’nün aksi bir açıklama yapmasına karşın Almanya Sağlık Bakanı, mevcut kullanılmakta olan Corona virüsü aşılarının virüsün Hindistan varyantına karşı etkilerinin az olabileceğini söyledi. Alman Bakan bu tezini mevcut çalışmalara dayandırdı.

Almanya Sağlık Bakanı Lother Wieler düzenlediği basin toplantısında, kullanılmakta olan Corona virüsü aşılarının Hindistan varyantına karşı etkisi konusunda henüz ellerinde çok fazla bilgi olmadığını ancak elde edilen ilk sonuçların aşıların etkisinin az olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Alman Bakan, iki hafta içerisinde daha detaylı sonuçların ellerine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı, mevcut duruma göre Almanya’nın İngiltere’ye yönelik seyahat tavsiyelerini gözden geçirdiğini ded belirtti. Almanya, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle ülkede kontrollü normalleşmeyi başlatıyor.

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