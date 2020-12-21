HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

21.12.2020 02:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.

Ntv'nin haberine göre Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan korona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradıDSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

"AYNI ŞEKİLDE ETKİLİ OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradıDSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü hasta hayatını kaybetti, yolcular birbirine girdi

Koronavirüslü hasta hayatını kaybetti, yolcular birbirine girdi

Bakan Koca'dan sert tepki: Kimsenin buna hakkı yok

Bakan Koca'dan sert tepki: Kimsenin buna hakkı yok

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüse yenik düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüse yenik düştü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandı

Japonya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

O ülkede 6.3 büyüklüğünde deprem!

Koronavirüslü hasta yolculuk sırasında hayatını kaybetti, uçaktakiler birbirine girdi

Koronavirüslü hasta hayatını kaybetti, yolcular birbirine girdi

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İtalya, Hollanda, Belçika koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'ye seyahatı yasakladı

3 ülke İngiltere'ye seyahatı yasakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.