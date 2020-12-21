Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.

Ntv'nin haberine göre Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan korona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

"AYNI ŞEKİLDE ETKİLİ OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



