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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach’dan koronavirüs uyarısı

15.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Almanya’da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara hatırlatma dozu tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach’dan koronavirüs uyarısı

Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Sağlık Bakanı Karl Lauterbach koronavirüs vaka sayılarının giderek yükselmesi sebebiyle yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan insanlara aşı olmalarını tavsiye etti.

Rheinische Post gazetesine konuşan Lauterbach, "Daha önce geleceği söylenen yaz dalgası gerçek oldu" diyerek vaka sayılarının artması sebebiyle önümüzdeki haftalarda Almanya’da büyük bir rahatlama olmayacağını ifade etti. Şu an dolaşımda olan virüs varyantının çok kolay bulaştığını söyleyen Lauterbach bunun yanı sıra koronavirüse yönelik alınan bütün önlemlerin devre dışı kaldığını da hatırlattı.

Almanya Sağlık Bakanı, "Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlara acilen bir kez daha hatırlatma aşısı olmalarını öneriyorum" dedi. Bakan aşının enfeksiyonu değil ama hastalığın seyrinin ağır geçmesini engellediğini belirtti.

Alman Virchow Birliği Başkanı Dirk Heinrich de aşı çağrısında bulundu. Heinrich Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Henüz aşı olmayanlar hastalığın ağır geçmemesi için aşılanmalı" diyerek siyasetçileri sonbahara hazırlık yapmaya çağırdı.

Almanya’da salgın ile mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre Almanya’da yedi günlük insidans bu sabah itibarıyla 472,4. Bu rakam geçen haftaya göre iki kat fazla. Son 24 saat içinde de 92 bin 344 yeni vaka kaydedildi.

Son 24 saat içinde 112 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Almanya’da salgının başından beri ölenlerin sayısı 140 bin 26’ya yükseldi.

Ancak uzmanlar vaka sayılarının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Bunu da vatandaşların tamamına PCR testi yapılmamasıyla gerekçelendiriyor. RKI’nın istatistiklerinde sadece pozitif PCR testleri dikkate alınıyor.

dpa, rtr / HT,JD

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya
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