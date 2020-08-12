HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Sağlık Bakanı: Önemli olan ilk olmak değil

Almanya Sağlık Bakanı: Önemli olan ilk olmak değil

12.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın 3.

Almanya Sağlık Bakanı: Önemli olan ilk olmak değil

fazı tamamlamadan koronavirüs aşısını tescil etmesini eleştirdi.Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı ilk aşıyı tescil etmesini değerlendirdi.

Jens Spahn Deutschlandfunk radyosundaki söyleşide asıl önemli olanın güvenli ve denenmiş bir aşı sunmak olduğunu vurguladı. "Konu ilk olmak değil; etkili denenmiş ve bu sayede güvenli bir aşıya sahip olmak" diyen Spahn, aksi takdirde herhangi bir sorun yaşanması halinde bunun genel anlamda koronavirüs aşısının kabulünü zorlaştıracağının altını çizdi.

Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili eldeki bilgilerin çok sınırlı olduğunu vurgulayan Spahn, bunlardan birinin "aşı denemesinin 3. yani son fazının tamamlanmamış olması" olduğunu söyledi. Spahn aşı denemelerinin bu fazında aşıların binlerce kişi üzerinde denendiğini ve her şeyden önce bu şekilde etkinliğinin belgelendiğin belirtti.

"Çok az şey biliyoruz"

Spahn "Böyle bir aşıya güvenebilmemiz için bence bir pandemi sırasında bile düzgün şekilde araştırma ve ilgili testlerin yapılması ve her şeyden önce bunların kamuoyuyla paylaşılması çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer pek şeffaf olmadığı için, bu konuda çok az şey biliyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün koronavirüse karşı dünya genelindeki ilk aşının Rusya'da tescil edildiğini duyurmuştu. 3. fazı tamamlamamış olan aşı, iki ay boyunca sadece sınırlı sayıda kişi üzerinde denendi.

Almanya'da son durum

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, son 24 saatte Almanya'da bin 226 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu, mayıs ayı başından bu yana en yüksek rakama tekabül ediyor. Almanya'da son olarak 9 Mayıs'ta bir günde bin 251 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Almanya'da bir günde en yüksek yeni enfeksiyon rakamları geçen nisanda kaydedilmişti. Nisan ayı başında günde 6 bin yeni vakanın üzerine çıkılmıştı. Yeni vaka sayısında mayıs ayından bu yana bir düşme eğilimi görülmüş, ancak temmuz ayı sonundan beri rakamlar yeniden artış eğilimine girmişti.

Reuters,dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
3 ülkede son 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti3 ülkede son 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı

Facia gibi kaza! 13 kişi öldü

Rusya’da savaş uçağının tekerleği koptu

Korku dolu anlar! Tekerleği koptu

İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi

İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi

George Floyd'un son anlarına ait görüntüler yayınlandı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Çin’de bir akvaryumda tutulan iki Beluga balinası kurtarıldı

Akvaryumdan kurtarılan balinaların mutluluğu böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.