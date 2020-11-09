Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan aşı açıklaması: Çok cesaret verici

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Alman Biontech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan aşı adayını, "çok cesaret verici" diye nitelendirdi. Elde edilen sonuçların "bu aşının bir fark yarattığını" gösterdiğini söyleyen Spahn, Alman bir şirketin böyle bir ilkte ve başarıda yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Spahn yine de bundan sonraki sürecin beklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu, aşının yarın ruhsat alacağı anlamına gelmiyor" dedi.

İki şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) onay için başvuruda bulunacağını söyleyen Spahn, bunun, ruhsatın öncelikle ABD için geçerli olacağı anlamına geldiğini belirtti. Spahn, "Bu nedenle ABD ile Avrupa'daki ruhsat konusunda zaman açısından bir fark olabilir" dedi. Ancak bakan aşı için Avrupa'da da ruhsat alınabilmesi için iki şirketin ABD ile eş zamanlı olarak burada da başvuru yapmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Almanya Sağlık Bakanı olarak bir Alman şirketinin geliştirdiği aşının öncelikle başka ülkelerin hizmetine sunulmamasını istediğini de söyledi.