HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Sağlık Bakanı'ndan memleket ziyareti yapanlara uyarı

Almanya Sağlık Bakanı'ndan memleket ziyareti yapanlara uyarı

23.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Noel ve yılbaşı tatilinde Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine gidenleri uyardı.

Spahn geri dönüşlerin yeni bir dalgaya yol açmaması gerektiğini söyledi. Spahn, "Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hâlâ çok sayıda memleket ve akraba ziyaretlerinin gerçekleşiyor olması" dedi.

RTL/ntv televizyonuna mülakat veren Spahn, dönüşlerin pandemide yeni bir dalgaya yol açmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Spahn "O nedenle mesela Bavyera eyaletinde bugün net bir biçimde test yaptırma yükümlülüğünün hayata geçirileceğinin söylenmesine müteşekkirim" dedi.

Bavyera eyaleti, Çarşamba günü aldığı kararda risk bölgelerinden eyalete gelen tüm kişilere korona testi yaptırma yükümlülüğü getirdi.

Günlük ölüm sayısında yeni zirve

Öte yandan Almanya'da koronavirüse bağlı günlük ölüm sayısında ise yeni bir zirveye ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah verdiği sayılara göre bir gün içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 962 olarak kayıtlara geçti. RKI günlük vaka sayısını ise 24 bin 740 olarak açıkladı.

Almanya'da geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı ifade edilmiş, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü açıklanmıştı.

Vaka oranında Saksonya birinci

Almanya'da 100 bin kişi başına vaka oranında Saksonya eyaleti başı çekiyor. Yedi günlük sayılara bakıldığında 100 bin kişi başına 414,1 vakanın görüldüğü Saksonya'da bu oran genel ortalamanın yaklaşık iki katı. 100 bin kişide 319,6 vaka kaydedilen Thüringen ikinci sırada gelirken en düşük oran 100 bin kişide 96,3 vaka ile Mecklenburg-Vorpommern'de.

Almanya'da Sars-Cov-2 virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda böylece 27 bin 968'e yükselirken pandemi boyunca görülen toplam vaka sayısı da 1 milyon 554 bin 920'ye çıktı. Toplamda yaklaşık 1 milyon 160 bin 100 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Sosyal mesafeyi sağlamak için oyuncak ayılı toplu taşımaSosyal mesafeyi sağlamak için oyuncak ayılı toplu taşıma
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti

Gökyüzündeki 'büyük buluşma' gerçekleşti!

Papa Francis, Instagram’dan bir modelin fotoğrafını beğendi

Papa Francis, Instagram’dan bir modelin fotoğrafını beğendi

Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı

Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı

Avrupa Komisyonu pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğini açıkladı

'Pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceği açıklandı'

Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Ülke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladı

Ülke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.