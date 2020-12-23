Almanya Sağlık Bakanı'ndan memleket ziyareti yapanlara uyarı

Spahn geri dönüşlerin yeni bir dalgaya yol açmaması gerektiğini söyledi. Spahn, "Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hâlâ çok sayıda memleket ve akraba ziyaretlerinin gerçekleşiyor olması" dedi.

RTL/ntv televizyonuna mülakat veren Spahn, dönüşlerin pandemide yeni bir dalgaya yol açmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Spahn "O nedenle mesela Bavyera eyaletinde bugün net bir biçimde test yaptırma yükümlülüğünün hayata geçirileceğinin söylenmesine müteşekkirim" dedi.

Bavyera eyaleti, Çarşamba günü aldığı kararda risk bölgelerinden eyalete gelen tüm kişilere korona testi yaptırma yükümlülüğü getirdi.

Günlük ölüm sayısında yeni zirve

Öte yandan Almanya'da koronavirüse bağlı günlük ölüm sayısında ise yeni bir zirveye ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah verdiği sayılara göre bir gün içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 962 olarak kayıtlara geçti. RKI günlük vaka sayısını ise 24 bin 740 olarak açıkladı.

Almanya'da geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı ifade edilmiş, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü açıklanmıştı.