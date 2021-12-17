Almanya Sağlık Bakanı’ndan Omicron açıklaması

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, İngiltere’deki tecrübelere dayanarak Almanya’nın büyük ve ağır bir beşinci pandemi dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Aşağı Saksonya eyaletini ziyareti sırasında Hannover kentinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yeni Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, Omicron varyantının baskın olacağı beşinci dalganın zor geçeceğini de söyledi. Kendisi de tıp profesörü olan Bakan Lauterbach, İngiltere’deki meslektaşlarının verdiği bilgilere bakıldığında, Omicron’un baskın geleceği yeni pandemi dalgasının, şimdiye kadar görülenlerin ötesinde olacağı sonucunu çıkardıklarını belirtti. Lauterbach, "Özetle kendimizi, şimdiye kadar hiç görmediğimiz şekilde çok zorlu bir ödeve hazırlamak zorundayız" diye konuştu.

Omicron’un bazı ülkelerde hafif geçirildiğine dair bilgilerle ilgili olarak Lauterbach, bunun bir fark yaratmayacağını belirtti ve hastalığın ılımlı seyrinin ilk iki üç hafta zarfında ölümleri düşük seviyede tutabileceğini, ancak bu kazancın yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısa sürede ortadan kalkacağını belirtti.

Sosyal Demokrat Partili Bakan, beklenen Omicron ağırlıklı beşinci dalganın hastaneler ve yoğun bakımlar ile toplumun tamamı için zor bir ödev olacağını da vurguladı ve dolayısıyla dalganın bastırılması için çaba harcamak zorunda olunduğunu yineledi. Bakan, hatırlatma dozu aşılarının olunmasına yönelik çağrılarını da tekrarladı.

Dördüncü dalga da ağır geçiyor

Almanya’da halen içinde bulunulan dördüncü korona dalgası bazı eyaletlerde haftalık vaka sayısı ve hastaneye yatış oranları açısından ağır geçiyor. Özellikle Saksonya ve Thüringen gibi ülkenin doğusunda bulunan ve aşılanma oranlarının düşük olduğu eyaletlerden başka bölgelere yoğun bakım hastası nakledildiği bildiriliyor.

Hannover'de bir aşı merkezini ziyaret eden Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, çocuklara yönelik aşının önemi de tekrar vurguladı. Şimdiye kadar sağlanan bütün verilerin aşılamanın en iyi yol olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Almanya'da bu hafta 5-11 yaş arası çocuklara yönelik kampanya da başladı. Almanya Daimi Aşı Komisyonu, bir hastalığı olan çocukların aşılanmasını tavsiye ediyor.

Ulusal pandemi hali bir ay önce kaldırıldı

Federal sistemin olduğu Almanya’da merkezi hükümetin aldığı kararlar tavsiye niteliğine sahip; pandemiyle mücadelede asıl yetki eyaletler ve yerel yönetimlerde. 16 yıllık Angela Merkel döneminden sonra kurulan yeni üç partili hükümet ulusal pandemi halini bir ay önce kaldırmış, böylece ülke genelinde tam kapanma gibi sıkı tedbirlerin alınmasını sağlayan hukuki dayanak ortadan kalkmıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti‘den (FDP) oluşan yeni koalisyon hükümeti, ardından geçen ay onaylanan yeni enfeksiyonla mücadele yasasında iki kez değişiklik yapmış, durumun kötü olduğu eyaletlerin alabileceği sert tedbirler için hukuki çerçeve yaratmaya çalışmıştı. Almanya’da daha önce alınan tam kapanma tedbirleri üst yetkili mahkemelerden dönmüştü.

Bazı sektörlerde çalışanlara aşı zorunluluğu geliyor

Almanya'da yaşlı ve engelli bakım yurtları, klinikler, muayenehaneler başta gelmek üzere hassas grupların bulunduğu alanlarda çalışanlara aşı zorunluluğu kararı alındı. Söz konusu sektörde çalışanların aşılanmadılarsa aşılanmasına, halkın da hatırlatma dozunu olabilmesine zaman tanımak amacıyla uygulamaya Mart ayında geçiliyor.

Belli alanlarda çalışanlara aşı zorunluluğu kararı genel bir aşı zorunluluğu talebi yönündeki seslerin de artmasını beraberinde getirdi. Hükümetin pandemiyle mücadele tedbirlerine ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan ve istihbarata göre giderek de radikalleşen gruplar ve protestolar büyürken, politikacılara ve tıpçılara yönelik ölüm tehditlerinin de arttığı görülüyor.

AFP, Reuters/ ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

