HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti

Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti

26.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinden dönenlerin geçen yaz korona vakalarında artışa yol açtığını belirterek eleştiride bulunması tepkiye neden oldu.

Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın "Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunması tepki yarattı. Türk ve Arnavut temsilciler açıklamayı eleştirdi.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, açıklamaların "toplumun belirli kesimlerini genel bir töhmet altında bıraktığını" ve "damgalamanın kapısını açtığını" söyledi. "Açıklamaların, insanların sırtından her ne pahasına olursa olsun seçim kampanyası yapmak” anlamına geldiğini belirten Ulusoy, Spahn'ın ve bu konudaki kriz yönetiminin, ikinci koronavirüs dalgasının sorumluluğundan sıyrılmak için böyle bir yol izlediğini savundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Spahn’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rama Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir Alman bakanın bu bağlamda alenen Balkanlar'ı dile getirerek göçmen kökenli insanları değersizleştirmesi bir skandaldır" dedi.

"Alman Sağlık Bakanı, Alman nüfusunu aşılamakla ilgilenmeli" diyen Rama, bakanın "mevcut kötü tablonun sorumluluğunu Balkanlar'a yüklememesi gerektiğini" söyledi. Spahn'ın açıklamalarının önyargıları beslediğini savunan Rama, "Arnavutluk'un tatil seyahati için bir risk alanı olarak gösterilmesine izin vermeyeceğim, bunu destekleyecek rakamlar yok" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bild am Sonntag'a "yurtdışına yapılan seyahatlerin, genellikle Türkiye ve Balkanlar'daki akraba ziyaretlerinin, dönem dönem yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 50'sini tetiklediğini" söylemişti.

"Bu yıl bunun önlenmesi gerektiğini" belirten Spahn, bu nedenle bu yıl Türkiye ile giriş ve çıkış testleri konusunda erken bir aşamada anlaşmalar yapmak istediğini söyledi. Spahn, "Önceki yıl olduğu gibi, zorunlu testlerin yolcuların iniş yaptığı eyaletlerin yönetimleri tarafından kontrol edilmesi gerekteğini" vurguladı.

Almanya'da vaka sayısı düşüşte

Almanya'da şimdiye kadar üç buçuk milyonu aşkın kişiden koronavirüs tespit edildi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, 26 Mayıs itibarı ile 87 bin 726 kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. İkinci koronavirüs dalgasının kırıldığını belirten uzmanlar, vaka sayısındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtiyor. Almanya'da son yedi günlük insidans değerinin (100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı) bugün 50'nin altına düştüğü açıklandı.

dpa,DW/ MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecekAşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.