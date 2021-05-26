Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın "Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunması tepki yarattı. Türk ve Arnavut temsilciler açıklamayı eleştirdi.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, açıklamaların "toplumun belirli kesimlerini genel bir töhmet altında bıraktığını" ve "damgalamanın kapısını açtığını" söyledi. "Açıklamaların, insanların sırtından her ne pahasına olursa olsun seçim kampanyası yapmak” anlamına geldiğini belirten Ulusoy, Spahn'ın ve bu konudaki kriz yönetiminin, ikinci koronavirüs dalgasının sorumluluğundan sıyrılmak için böyle bir yol izlediğini savundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Spahn’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rama Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir Alman bakanın bu bağlamda alenen Balkanlar'ı dile getirerek göçmen kökenli insanları değersizleştirmesi bir skandaldır" dedi.

"Alman Sağlık Bakanı, Alman nüfusunu aşılamakla ilgilenmeli" diyen Rama, bakanın "mevcut kötü tablonun sorumluluğunu Balkanlar'a yüklememesi gerektiğini" söyledi. Spahn'ın açıklamalarının önyargıları beslediğini savunan Rama, "Arnavutluk'un tatil seyahati için bir risk alanı olarak gösterilmesine izin vermeyeceğim, bunu destekleyecek rakamlar yok" dedi.