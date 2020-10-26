HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var

Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var

26.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Almanya'da doktorlar grip sezonu öncesi aşı sıkıntısı yaşandığını belirtirken Sağlık Bakanlığı bu yıl yetecek kadar grip aşısı bulunduğunu belirtti.

Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var

Bakanlık yaklaşık 27 milyon doz aşı sipariş edildiğini hatırlattı.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, grip aşısı temininde sıkıntılar yaşandığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Spahn, bu yılki grip sezonu için 26 milyon 675 bin doz aşının satın alındığını belirtti.

Neue Osnabrücker Zeitung da bir Sağlık Bakanlığı sözcüsünün söz konusu aşılardan hâlâ 7 milyon 400 bin adet kaldığını ve önümüzdeki haftalardan itibaren yıl sonuna kadar tedarik edileceğini söylediğini bildirdi. Sözcü, ilaç toptancıları, eczane ve doktor muayenehanelerine sağlanacak aşıların yoğun talebi karşılayacak miktarda olacağını ifade etti.

Doktorlardan aşı uyarısı

Federal Sağlık Bakanlığı böylece bazı hekim örgütlerinin grip aşılarının yetersiz olduğuna ilişkin şikayetlerine de yanıt vermiş oldu. Hekimler, bazı bölgelerde grip aşılarının tükendiğini belirtiyor. Çocuk ve Gençlik Doktorları Birliği (BVKJ) aşıların risk altındaki hastalar için bile yeterli olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Spahn, korona salgını nedeniyle halkı bu yıl grip aşısı konusunda daha duyarlı olmaya çağırmıştı. Spahn, böylece sonbahar ve kış aylarında grip ve korona vakalarında aynı anda büyük oranda bir artışın önüne geçilmesinin planladığını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı ısmarlanan 27 milyon doza yakın aşının geçen grip sezonundaki gereksinimin yaklaşık iki katı olduğunu belirterek, geçen sezon temin edilen 21 milyon doz aşının 14 milyonunun insanlara enjekte edildiğini açıkladı.

Grip aşısı kimlere öneriliyor?

Grip aşısı, özellikle ileri yaştakilere ve kronik rahatsızlığı olanlara öneriliyor. Ayrıca hamilelerin ve tıp alanında çalışanların gribe karşı aşı olmaları da tavsiye ediliyor. Koronovirüs salgını nedeniyle risk grubunda olmayanlara da grip aşısı yapılması tavsiye edilmişti. Ancak Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), bu durumda acil aşıya gereksinim duyan risk grupları için tedarikte sıkıntılar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Gençlerde daha fazla etkili

Aşının etkisi uygulanan kişilere göre değişiklik gösteriyor. Aşı bazı kişilerde tam etki gösterip korunma sağlarken, bazı durumlarda etkisiz kalabiliyor ve aşı yapılan kişi gribe yakalanabiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre grip aşısının koruma etkisi genç yetişkinlerde yüzde 80'leri bulurken, yaşlılarda bu oran yüzde 40 ile 60 arasında değişiyor.

Enstitüden yapılan açıklamada yılda yaklaşık 400 bin kişinin aşı sayesinde gribe yakalanmaktan kurtulduğu ifade edildi.

dpa,KNA/TY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Trump'ın yardımcısı Meadows: Koronavirüsü kontrol etmeyeceğizTrump'ın yardımcısı Meadows: Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Ermenistan, PKK'lıların Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
FEMEN üyesi kadından Ukrayna lideri Zelenskiy’e çıplak eylem
FEMEN üyesinden çıplak eylem!
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
Fransa’da günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir
Fransa’da günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.