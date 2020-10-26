Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var

Bakanlık yaklaşık 27 milyon doz aşı sipariş edildiğini hatırlattı.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, grip aşısı temininde sıkıntılar yaşandığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Spahn, bu yılki grip sezonu için 26 milyon 675 bin doz aşının satın alındığını belirtti.

Neue Osnabrücker Zeitung da bir Sağlık Bakanlığı sözcüsünün söz konusu aşılardan hâlâ 7 milyon 400 bin adet kaldığını ve önümüzdeki haftalardan itibaren yıl sonuna kadar tedarik edileceğini söylediğini bildirdi. Sözcü, ilaç toptancıları, eczane ve doktor muayenehanelerine sağlanacak aşıların yoğun talebi karşılayacak miktarda olacağını ifade etti.

Doktorlardan aşı uyarısı

Federal Sağlık Bakanlığı böylece bazı hekim örgütlerinin grip aşılarının yetersiz olduğuna ilişkin şikayetlerine de yanıt vermiş oldu. Hekimler, bazı bölgelerde grip aşılarının tükendiğini belirtiyor. Çocuk ve Gençlik Doktorları Birliği (BVKJ) aşıların risk altındaki hastalar için bile yeterli olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Spahn, korona salgını nedeniyle halkı bu yıl grip aşısı konusunda daha duyarlı olmaya çağırmıştı. Spahn, böylece sonbahar ve kış aylarında grip ve korona vakalarında aynı anda büyük oranda bir artışın önüne geçilmesinin planladığını belirtiyor.