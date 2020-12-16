Almanya Salgın Nedeniyle Bugün İtibariyle Tam Kapanmaya Geçti

Coronavirüs salgınının ikinci dalgasında büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel’in sözleriyle "kontrolü kaybeden" Almanya, dün gece yarısından itibaren tam kapanmaya girdi.
Angela Merkel’le eyalet başbakanlarının, COVID-19’la mücadelede Pazar günü aldıkları ve en azından 10 Ocak’a kadar geçerli olacak yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi. Günlük zaruri ihtiyaçların karşılanacağı dükkanlar ve eczaneler dışında her yer kapatıldı. Vatandaşlar dün akşam geç saatlere kadar önümüzdeki Noel ve yılbaşı için hediyeler almak üzere son alışverişlerlerini yaptılar.
Bugün de tüm Almanya adeta sessizliğe büründü. Son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle, can kaybı sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülke genelinde salgın kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 23 bin 427’ye yükseldi. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı 598 kişiyle, 11 Aralık’ta kaydedilmişti.
Son 24 saatte 27 bin 728 kişiye Corona virüs rahatsızlığı tanısı konuldu ve böylece ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 379 bin 238’e yükseldi. Başta Robert Koch Enstitüsü olmak üzere uzmanlar, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Önümüzdeki günlerde ölüm sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
Merkel, alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayısının önümüzdeki 10 gün daha yükselebileceğini, sosyal temasın radikal bir şekilde azaltılması sonucunda, Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarında gerilemenin başlayacağını ve Ocak ayında vaka sayısının 7 günde, 100 bin kişide 50’inin altına düşebileceğini söylemişti.
Bakımevleri yüksek risk altında
Bu arada alınan tedbirlere rağmen bakımevlerindeki bulaşmalarda tam bir patlama yaşanmasının ve ölüm sayılarının artmasının önüne geçilemiyor. Son olarak başkent Berlin’de bir bakımevinde 150 kişiye virüs bulaştığı, virüs bulaşanların 108’inin bakımevi sakini, 46’sının ise çalışanı olduğu, 22 sakin ve bir çalışanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Hafta sonunda da Berlin’deki bir başka bakımevinde 80 sakin ve 30 çalışana Corona virüsü rahatsızlığı tanısı konulmuş, 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Almanya’da800 bin insan huzurevlerinde yaşıyor. Bu kişilerin yüzde 70’ten fazlası demans hastası ya da başka hastalıkları var. Dolayısıyla bu kişiler en riskli grupların başında geliyorlar.
Noel bayramı öncesinde, huzurevinde yakınları olanlara, huzurevi sakinleri ve çalışanlarına COVID-19 bulaşmaması için “Ziyarete gitmeyin! Hem kendi anne babanızı hem de başkalarının anne babalarını tehlikeye atmayın” çağrısı yapılıyor.
Öte yandan dün, 60 yaşın üstündekilere ve kronik hastalıkları olanlara ücretsiz FFP2 maskelerinin dağıtımına eczanelerde başlandı. İlk etapta kişi başına 3 maske verilirken, yılbaşından sonra yine ücretsiz üç maske alma hakkı doğacak. Bir çok eczanede maskelerin tükenmesi sorun yaratırken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yeteri kadar maske bulunduğunu ve eczanelerdeki dağıtımın aralıksız devam edeceğini açıkladı.
Aşı için Avrupa İlaç Ajansı onayı bekleniyor
Jens Spahn, salgına karşı umut olan aşılamanın, Noel günlerinde ya da hemen sonrasında başlayacağını da bir kez daha vurguladı. Spahn’ın dün, "Aşılama Noel'den önce başlamalı. Onay, en geç 21 Aralık'ta verilmeli. Hedefimiz bu yönde" açıklamasından hemen sonra, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin BioNTech şirketinin geliştirdiği aşıya, 29 Aralık tarihi yerine 21 Aralık'ta onay vereceği, hemen sonra, 26 Aralık'ta, Almanya'da ilk aşıların vurulabileceği açıklanmıştı.
BioNTech’in Alman şirketi olmasına karşın Kanada, ABD, İngiltere gibi ülkelerde aşılamanın başlaması, Almanya'da tepkilere neden olurken, Spahn, aşı onayı konusunda ulusal çözüm yerine Avrupa çapında çözümü beklemelerini savundu. Şu anki hesaplamalara göre önümüzdeki yıl yaz sonu itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 60'ının aşılanabileceği kadar miktarda dozun tedarik edilebileceğini söyleyen Spahn, insanların aşılanmaya evet demeleri ve bu orana ulaşılması durumunda, gelecek yılın yaz aylarında normal yaşama dönüşün beklenebileceğini de ifade etti.