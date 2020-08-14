Almanya, salgın nedeniyle dijital öğretime ağırlık verecek

Bu bağlamda "ivedilikle" dijital öğretime ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için de bir dizi alanda adım atılması gerekecek.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Öğretim, salgın döneminde de, siyasetin ve toplumun önceliği olmalıdır" diyerek, salgın nedeniyle okul ve anaokulların bir kez daha ülke genelinde kapatılmak zorunda kalınmaması hedefinde mutabakat olduğunu açıkladı.

Başbakan Angela Merkel ve Federal Eğitim Bakanı AnjaKarliczek’in perşembe akşamı eyaletlerin eğitim bakanları, hükümet temsilcileriyle yaptıkları toplantıda, öğrenim hakkının korunması, öğrencilerin bu haklarını kullanabilmelerinin güvence altına alınması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Her öğretmene bir dizüstü bilgisayar

Eyaletler, en kısa zamanda öğretmenlerin, dijital eğitim için gerekli teknik donanım ve yazılıma sahip olmasını sağlamaya çalışacak. Bu hedef doğrultusunda her öğretmene iş için kullanacakları bir dizüstü bilgisayar verilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere ucuz internet

Dijital öğretimin güçlendirilmesi için ayrıca tüm öğrencilere ucuza internet erişim imkanı sunulması da öncelikli hedefler arasında. Salgın ile birlikte dijital öğretime yönelinmek zorunda kalınmış, internet erişimine sahip olmayan pek çok düşük gelirli çocuğun bu öğretimden yararlanamaması tepkiye yol açmıştı.

Şimdi öğrencilere, aylık 10 euroyu aşmayacak hızlı internet erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Hem federal hükümetin, hem de eyalet hükümetlerinin bu konuyu telekomünikasyon şirketleriyle görüşmesi bekleniyor.

Okullara hızlı internet

Dijital öğretimin bir diğer ayağını da okullara sağlanacak hızlı internet erişimi oluşturuyor. Kablosuz interneti olmayan okullarda bu açık kapatılacak. Federal Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak işbirliği sayesinde okullara sağlanacak hızlı internet erişiminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon euroyu bulabileceği belirtiliyor.