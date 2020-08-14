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Almanya, salgın nedeniyle dijital öğretime ağırlık verecek

14.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadelenin öğrenim hakkının kısıtlanmasına yol açabileceği endişesi, Almanya’yı dijital öğretimin güçlendirilmesine yöneltiyor.

Almanya, salgın nedeniyle dijital öğretime ağırlık verecek

Koronavirüs vaka sayısı ve ikinci dalga endişesinin arttığı Almanya’da, öğrenim hakkının güvence altına alınmasına yönelik tedbirler güçlendiriliyor.

Başbakan Angela Merkel ve Federal Eğitim Bakanı AnjaKarliczek’in perşembe akşamı eyaletlerin eğitim bakanları, hükümet temsilcileriyle yaptıkları toplantıda, öğrenim hakkının korunması, öğrencilerin bu haklarını kullanabilmelerinin güvence altına alınması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

"Öğretim öncelik"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Öğretim, salgın döneminde de, siyasetin ve toplumun önceliği olmalıdır" diyerek, salgın nedeniyle okul ve anaokulların bir kez daha ülke genelinde kapatılmak zorunda kalınmaması hedefinde mutabakat olduğunu açıkladı.

Dijitalleşmeye hız verilecek

Bununla birlikte siyasiler, salgın nedeniyle yeniden kısıtlamalara başvurulmak zorunda kalınması halinde, öğrenim hakkının kısıtlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu bağlamda "ivedilikle" dijital öğretime ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için de bir dizi alanda adım atılması gerekecek.

Her öğretmene bir dizüstü bilgisayar

Eyaletler, en kısa zamanda öğretmenlerin, dijital eğitim için gerekli teknik donanım ve yazılıma sahip olmasını sağlamaya çalışacak. Bu hedef doğrultusunda her öğretmene iş için kullanacakları bir dizüstü bilgisayar verilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere ucuz internet

Dijital öğretimin güçlendirilmesi için ayrıca tüm öğrencilere ucuza internet erişim imkanı sunulması da öncelikli hedefler arasında. Salgın ile birlikte dijital öğretime yönelinmek zorunda kalınmış, internet erişimine sahip olmayan pek çok düşük gelirli çocuğun bu öğretimden yararlanamaması tepkiye yol açmıştı.

Şimdi öğrencilere, aylık 10 euroyu aşmayacak hızlı internet erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Hem federal hükümetin, hem de eyalet hükümetlerinin bu konuyu telekomünikasyon şirketleriyle görüşmesi bekleniyor.

Okullara hızlı internet

Dijital öğretimin bir diğer ayağını da okullara sağlanacak hızlı internet erişimi oluşturuyor. Kablosuz interneti olmayan okullarda bu açık kapatılacak. Federal Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak işbirliği sayesinde okullara sağlanacak hızlı internet erişiminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon euroyu bulabileceği belirtiliyor.

Dijital öğretim içerik ve metodolojileri geliştirilecek

Bu arada dijital öğretim için sadece teknik ve teknolojik imkanların artırılması hedeflenmiyor. Aynı zamanda öğretme teknikleri ve metodolojileri hakkında, öğretmenlerin, eğitmenlerin de bilinçlendirilmesi öngörülüyor. Yine dijital öğretim içeriklerinin zenginleştirilmesi de öncelikler arasında.

Reuters, dpa/ DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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