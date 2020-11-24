Almanya Salgın Önlemlerini Uzatıyor

Almanya’da 2 Kasım‘da uygulamaya giren yeni Corona virüsü salgını önlemleri henüz hedeflenen başarıya ulaşmış değil. Başbakan Angela Merkel, bir hafta içinde vaka sayısının 100 bin kişide 50’nin altına inmesini hedef olarak tanımlamış, bu sayıya ulaşıncaya kadar alınan önlemlerin devam edeceğini, hatta gerekirse sıkılaştırılacağını açıklamıştı. Ancak pandemiyle mücadelede asıl sorumluluğu elinde tutan eyaletlerin başbakanları birçok noktada önlemlerin artırılması talebine karşı çıktı.

Nitekim geçen hafta başında Merkel’le bir araya gelen eyaletlerin temsilcileri, kısıtlamalara Merkel’in arzuladığı gibi yeni ek uygulamaların gelmesini engelledi. Yarın yapılacak, Merkel'in ve eyalet başbakanlarının katılacağı yeni Corona virüsü salgını zirvesi öncesindeyse eyaletler, tedbirler hakkında kendi taslaklarını hazırladı. Buna göre, 2 Kasım’dan bu yana geçerli olan kısmi karantina önlemleri en az 20 Aralık’a kadar uzatılacak. Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ve oteller, bu tarihe kadar kapalı kalırken eğlence amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftalarda yasak olacak. Bu önlemden tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmelerin yanısıra, amatör spor yapan kulüpler de etkileniyor.Spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes ve masaj salonlarıyla genelevler de kapalı kalacak.