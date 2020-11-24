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Almanya Salgın Önlemlerini Uzatıyor

24.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Almanya Salgın Önlemlerini Uzatıyor

Almanya’da 2 Kasım‘da uygulamaya giren yeni Corona virüsü salgını önlemleri henüz hedeflenen başarıya ulaşmış değil

Almanya’da 2 Kasım‘da uygulamaya giren yeni Corona virüsü salgını önlemleri henüz hedeflenen başarıya ulaşmış değil. Başbakan Angela Merkel, bir hafta içinde vaka sayısının 100 bin kişide 50’nin altına inmesini hedef olarak tanımlamış, bu sayıya ulaşıncaya kadar alınan önlemlerin devam edeceğini, hatta gerekirse sıkılaştırılacağını açıklamıştı. Ancak pandemiyle mücadelede asıl sorumluluğu elinde tutan eyaletlerin başbakanları birçok noktada önlemlerin artırılması talebine karşı çıktı.

Nitekim geçen hafta başında Merkel’le bir araya gelen eyaletlerin temsilcileri, kısıtlamalara Merkel’in arzuladığı gibi yeni ek uygulamaların gelmesini engelledi. Yarın yapılacak, Merkel'in ve eyalet başbakanlarının katılacağı yeni Corona virüsü salgını zirvesi öncesindeyse eyaletler, tedbirler hakkında kendi taslaklarını hazırladı. Buna göre, 2 Kasım’dan bu yana geçerli olan kısmi karantina önlemleri en az 20 Aralık’a kadar uzatılacak. Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ve oteller, bu tarihe kadar kapalı kalırken eğlence amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftalarda yasak olacak. Bu önlemden tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmelerin yanısıra, amatör spor yapan kulüpler de etkileniyor.Spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes ve masaj salonlarıyla genelevler de kapalı kalacak.

Hıristiyan dünyasının en önemli bayramı olan Noel’deyse sosyal temas kısıtlamaları, insanların birbirlerini ziyaretlerini sağlamak amacıyla geçici olarak yumuşatılacak.

20 Aralık’tan 1 Ocak’a kadar aileler, kendi aile fertlerinden ve başka ailelerden 10 kişiyle bir araya gelebilecek. İş yerlerinin, 21 Aralık - 3 Ocak arası evden çalışma kararı almasına mali destek sağlanacak.

Okullar Noel Bayramı tatiline 23 Aralık yerine, 19 Aralık’ta başlayarak erken girecek. Bu arada önümüzdeki haftalarda maske mecburiyeti genişletilerek dükkânların önünde, otoparklarda ve kalabalık yerlerde, açık havada da maske takılması zorunlu olacak. Dini cemaatlerle görüşülerek Noel öncesi kalabalık ibadetlerden kaçınmaları istenecek.

Merkel’in, bu önerilere onay vermesi beklenirken otellerin, Noel ve Yılbaşı için açılıp açılmayacağı, yarınki toplantıda belli olacak.
Bu arada Almanya’da COVID-19 virüsü bulaşanların sayısı, toplam 942 bin 687 kişiyle 1 milyon sınırına yaklaştı. Son 24 saat içinde salgına yakalananların sayısı 13 bin 554 olarak tespit edildi.

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde tahmin edilenden daha hızlı toparlandığını bildirdi. Buna göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın Temmuz-Eylül ayları arasında bir önceki üç aya kıyasla yüzde 8,5 arttı. Ekonomistler yılın son çeyreğinde kısıtlamalar nedeniyle Alman ekonomisinin yeniden gerileyeceğinden yola çıkıyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, COVID-19 salgını nedeniyle Almanya’nın, GSYH’nın bu yıl yüzde 5,1 daralmasını ve 2021’de ise yüzde 3,7 genişlemesini bekliyor.

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