Almanya Salgın Yüzünden Yeniden Kapanabilir

Buna karşılık, işletmeler, fabrikalar, devlet dairelerinin yanısıra, perakende satış dükkânları ve mağazalar açık olacak ancak 25 metrekareye bir müşterinin içeri girmesine izin verilecek. Ayrıca, okullar, kreşler, devlet daireleri ve gıda satan marketler de açık kalacak.

Merkel’in "Shutdown light", yani "hafif kapanma" olarak tanımladığı öneri gerçeklesirse, özellikle sosyal yaşam sınırlandırılacak. Bu süre kapsamında restoran, bar ve birahaneler, tiyatro, opera ve konser salonları, spor salonları kapalı kalacak. Kozmetik ve masaj salonları ile dövme salonları ilkbahar aylarında olduğu gibi kapatılacak. Otellerde sadece zorunlu hallerde konaklamaya izin verilirken, yurtiçi tüm özel geziler yasaklanacak.

Başbakan Angela Merkel, bugün 16 eyalet başbakanıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek ve sızan bilgilere göre ülkenin kısmi ya da tümüyle kapanmasını karara bağlayacak. Merkel’in başbakanlarla ele alacağı ilk alternatif, 4-30 Kasım tarihleri arasında kısıtlı kapanmaya gidilmesi.

Almanya Corona virüsle mücadelede başa dönüyor. İlkbahar aylarında elde edilen neredeyse tüm başarıların son haftalarda boşa gittiği ülkede, salgının yavaşlatılması için daha sert tedbirlerin alınması bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel’in ikinci dalganın etkisine karşı sunacağı ikinci öneri ise "Breakwater", yani "dalgakıran" olarak tanımlanıyor. Bu durumda ülkede doktorlar, hastahaneler ve gıda satan marketlerin dışında istisnasız her yer muhtemelen gelecek hafta Cuma gününden itibaren 10 gün süreyle kapanacak, başka bir tanımlamayla Almanya’da yaşam duracak.

Bu görüşü destekleyen çok sayıda bilim insanı, İsrail’in bu yöntemle vaka sayılarını büyük oranda düşürmeyi başardığını belirterek, Almanya’da da bir an önce genel karantinaya gidilmesini öneriyorlar. İsrail, günlük vaka sayısının 10 bini geçmesi üzerine, 18 Eylül’den sonra halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşmasını yasakladı. Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kaldı. Yaklaşık üç hafta süren kapanmanın ardından günlük korona sayı 1000’in altına düştü.

Geçen Cumartesi günü Twitter hesabından kamuoyuna seslenen Başbakan Merkel, Almanya’nın çok ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu savunarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yapıp, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve eğlence düzenlenmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede Corona virüsü salgınında son 24 saatte, 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi. Bugün açıklanan sayılar, salgının başından bu yana Almanya‘da kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu. Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183’e yükseldi.

