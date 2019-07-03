Almanya Savunma Bakanı AB Komisyonu Başkanı Olabilir mi?

SPD’nin eski lideri Sigmar Gabriel ise, AB Komisyonu Başkanı’nın ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından değil, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında gösterilen adaylar arasından seçilmesi kuralı olduğunu hatırlattı. Yeşiller adına yapılan bir açıklamada da, "liderler tarafından uzlaşı olarak tanımlanan sürecin, anti-demokratik bir durum oluşturduğu ve Avrupa’daki halkların seçimlere olan inancını azaltacağı" vurgulandı.

SPD'nin geçici olarak başkanlığını yürüten Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schäfer-Gümbel, AB liderlerinin vardığı anlaşmanın kabul edilemez olduğunu, ayrıca koalisyon anlaşmasına ters düştüğünü açıkladılar.

Birlik Partileri CDU/CSU’nun koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD, Ursula von der Leyen’in seçilmesine destek vermeyeceğini açıklarken, muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de konuyla ilgili yaşanan süreci ‘siyasi skandal’ olarak niteledi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafazakar partilerin seçimlerdeki adayı Manfred Weber’e Fransa’nın karşı çıkması sonrasında, AB liderleri sürpriz bir şekilde Almanya Savunma Bakanı üzerinde uzlaşmıştı. Weber’in reddedilmesinden sonra önerilen isim Hollandalı sosyal demokrat Frans Timmermans ise sağ popülist partilerin iktidarda olduğu Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın ablukasına takıldı. CDU üyesi olan Ursula von der Leyen’in Başbakan Merkel tarafından önerildiği tahmin ediliyor. Merkel, kimin önerdiği sorusuna "kapalı kapılar ardında konuşulanları anlatmayacağı" gerekçesiyle cevap vermedi ve Alman siyasetçiye tüm hükümet ve devlet başkanlarının destek verdiğine vurgu yaptı. Ancak 52 yıl aradan sonra ilk kez yeniden bir Alman’ın AB Komisyonu başkanı olacağını söylemesi ve bu zaman zarfında Fransa’nın dört kez AB Komisyonu Başkanı çıkardığına dikkati çekmesi, Merkel’in, von der Leyen’den yana ağırlığını koyduğu şeklinde değerlendirildi.

Yaşananları "Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerine bir müdahale" olarak niteleyen Yeşiller’in AP seçimlerindeki liste başı adayı Ska Keller’i, Ursula von der Leyen’e karşı aday olarak gösterecekleri açıklandı.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Merkel’e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Bir ara Merkel sonrası dönem için başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak tanımlanan 61 yaşındaki politikacı, Alman ordusunda yaşanan teknik ve personel sorunlarıyla ilgili olarak son zamanlarda eleştiriliyor.

Türkiye'ye olumlu

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını seçim kampanyası yapan muhafazakar partilerin seçilemeyen adayı Manfred Weber’e kıyasla, Türkiye’ye ve AB üyeliğine daha olumlu bir yaklaşımı olan von der Leyen, bundan bir süre önce üyelik görüşmelerin daha uzun bir süreç olacağını, ama sonuçlandığında her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağını belirtmişti.

AB Komisyonu başkanlığı seçiminin 15 Temmuz haftasında yapılması bekleniyor. Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nun da onaylaması halinde, Avrupa Komisyonu’nun da ilk kadın başkanı olacak.

