Almanya Savunma Bakanı, Avrupa Komisyon Başkanı olabilecek mi?

Komisyon başkanlığına aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen'e itirazlar var.Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin liderleri uzun süren pazarlıkların ardından Avrupa Komisyonu'nun başına gelecek muhtemel ismi belirledi ancak son söz Avrupa Parlamentosu'nda (AP) olacak. AB liderlerinin önerdiği isim olan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'ın Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilebilmesi için Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. AB liderleri, Avrupa Konseyi Başkanlığı'na Belçika Başbakanı Charles Michel'i, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'i ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı önerdi. AB liderlerinin önerileri arasında en çok tartışma yaratan isim Ursula von der Leyen oldu. Almanya Savunma Bakanı'nın Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesine AP'deki Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti grupları karşı çıktı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) AP milletvekili Udo Bullmann AB liderlerinin vardığı anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi. SPD'nin geçici olarak başkanlığını yürüten Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schäfer-Gümbel, liderlerin Savunma Bakanı von der Leyen üzerinde uzlaşmasına karşı çıktı. SPD liderleri yaptıkları ortak açıklamada, "Böylece Avrupa Birliğini demokratikleştirme gayretinin manasız bir hal aldığını" vurguladı. Avrupa Komisyonu başkanın, parti gruplarının AP seçimlerindeki liste başı adayları arasından seçilmesi ilkesi işaret eden Yeşiller partili milletvekili Sven Giegold da, Ursula von der Leyen'ın "liste başı aday” olmadığına dikkat çekti. Giegold, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nda danışmanlık sözleşmelerinin usulüne uygun verilmemesinde von der Leyen'ın hatası olduğuna dair iddialara da atıfta bulundu. Giegold, "danışmanlık sözleşmelerinin usulüne uygun yapılmadığı iddialarını incelemek için kurulan araştırma komisyonununda da çalışmalarını tamamlamadığını” belirtti.

İddiaları incelemek için Alman Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif'ten (AfD) Jörg Meuthen von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanlığını yönetmekte yetersiz kalacağı yorumunu yaptı. Bakan von der Leyen'a yönelik eleştiriler "Avrupa Ordusu" çağrısı yapan, Brüksel doğumlu Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de mensubu alduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bir siyasetçi. CDU Avrupa Parlamentosu'nda en güçlü siyasi grup Avrupa Halk Partisi (EPP) içinde yer alıyor. Von der Leyen son dönemde Almanya içinde de eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Von der Leyen'in bakanlık ofisinde bakanlık kadrosunda yer almayan bazı danışmanlık şirketlerinden danışmanları uzun süre istihdam ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nun da onaylaması halinde, Avrupa Komisyonu’nun da ilk kadın başkanı olacak. AB Komisyonu Başkanlığı seçiminin 15 Temmuz haftasında yapılması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu'nun von der Leyen'i onaylamaması halinde, AB liderlerinin bir ay içerisinde yeni bir aday belirlemesi gerekiyor.