Almanya Savunma Bakanı baskı altında

Bakan bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu’na bilgi verecek.Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın kullandığı danışmanlık hizmetlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle haftalardır süren tartışmalar bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'na taşınıyor. Komisyonda Savunma Bakanı Ursula von der Leyen dinlenecek. Oturumu talep eden muhalefetteki Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti, Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) üyesi Bakan von der Leyen'in, iddiaları açıklığa kavuşturmasını talep ediyor.

Savunma Bakanlığı'nın orduya danışmanlık hizmeti vermesi için görevlendirdiği kurum dışı kişilerin hesaplı olmadığı suçlamasıyla başlayan tartışmalarda ayrıca, görev dağılımında bir "kayırma sisteminin" bulunduğu ve ceza hukuku açısından sakıncalı hataların yapıldığı iddiaları da rol oynuyor.

Federal Sayıştay'ın bakanlıkla ilgili yaptığı bir tetkik sırasında, danışmanlık hizmetleriyle ilgili ortaya bir dizi soru işareti çıkmış, Savunma Bakanlığı danışmanlara görev dağılımında eksiklikler olduğunu kabul etmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılması için ilk adımları atmıştı.