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Almanya Savunma Bakanı baskı altında

22.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Bakanlığının kullandığı danışmanlık hizmetleri konusundaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Almanya Savunma Bakanı von der Leyen’a yönelik baskı artıyor.

Almanya Savunma Bakanı baskı altında

Bakan bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu’na bilgi verecek.Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın kullandığı danışmanlık hizmetlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle haftalardır süren tartışmalar bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'na taşınıyor. Komisyonda Savunma Bakanı Ursula von der Leyen dinlenecek. Oturumu talep eden muhalefetteki Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti, Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) üyesi Bakan von der Leyen'in, iddiaları açıklığa kavuşturmasını talep ediyor.

Savunma Bakanlığı'nın orduya danışmanlık hizmeti vermesi için görevlendirdiği kurum dışı kişilerin hesaplı olmadığı suçlamasıyla başlayan tartışmalarda ayrıca, görev dağılımında bir "kayırma sisteminin" bulunduğu ve ceza hukuku açısından sakıncalı hataların yapıldığı iddiaları da rol oynuyor.

Federal Sayıştay'ın bakanlıkla ilgili yaptığı bir tetkik sırasında, danışmanlık hizmetleriyle ilgili ortaya bir dizi soru işareti çıkmış, Savunma Bakanlığı danışmanlara görev dağılımında eksiklikler olduğunu kabul etmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılması için ilk adımları atmıştı.

İkinci oturum 28 Kasım'da

Ancak Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndaki Yeşiller, FDP ve Sol Parti temsilcileri olayın aydınlatılması için bakanlıkta atılan adımları "yetersiz" olarak nitelendirerek, iki özel oturum düzenlenmesini talep etti. Basında çıkan son haberlere göre, muhalefet milletvekilleri vakanın boyutlarının sanılandan da büyük olduğu şüphesinin güçlü olduğunu vurguluyor. Vekiller, hukuki usulsüzlüklerin ve kurum dışı danışmanlar konusundaki olası kayırıcılığın "normal parlamenter yollarla" açıklığa kavuşturulabilmesi için bu oturumların son fırsat olduğunu belirtiyor.

Bakan von der Leyen'in komisyona bilgi vereceği oturumlardan bir sonuç çıkmadığı takdirde, Federal Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulması bekleniyor. Bu komisyonun kurulup kurulmayacağı ise, 28 Kasım tarihindeki ikinci oturumdan sonra netleşecek.

"Kısmen hatalı davranıldı"

Savunma Bakanı von der Leyen kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, "danışmanlık hizmetlerinin alınış şeklinde kısmen hatalı davranıldığını" kabul etmişti. Stern dergisinde yer alan röportajda, görev dağılımı konusunda merkezi bir sistem oturtulacağını, zira bugüne kadar danışmanlık hizmetlerinin kimden alınacağı konusunda kararın farklı birimler üzerinden verildiğini kaydetmişti.

afp,DW / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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