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Almanya Savunma Bakanı: Görevden çekiliyorum

15.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen Ursula Von der Leyen, Savunma Bakanlığı görevinden çekileceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı: Görevden çekiliyorum

Von der Leyen, AP’deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak görevi bırakacağını kaydetti.Avrupa Komisyon Başkanlığı için Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamada zor bir sınav vermeye hazırlanan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, bakanlık görevinden çekileceğini açıkladı.

Von der Leyen, Twitter hesabından "Avrupa için kararım" başlığıyla yayınladığı açıklamada, "Yarın Avrupa Parlamentosu’nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa'ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı’ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum" diye yazdı.

Tartışmalı adaylık

Von der Leyen'in Avrupa Komisyon Başkanlığı’na aday gösterilmesi hem Berlin’de hem de Brüksel’de tartışmalara neden olmuştu. Hrisitiyan Demokrat Partili (CDU) Von der Leyen’in, adaylığına gelen itirazlar nedeniyle aşması gereken çok sayıda engel var.

Avrupa Parlamentosu’nda yeni başkanı belirlemek üzere Salı günü yapılacak oylamanın oldukça çetin geçeceği tahmin ediliyor. Von der Leyen’in yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçilebilmesi için 751 parlamenterden 376’sının oyuna ihtiyacı var.

DW/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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