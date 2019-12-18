Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Çarşamba günü Kıbrıs'ta konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmek üzere iki günlüğüne adaya gidiyor. Bakan Kramp-Karrenbauer'in adadaki Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret edeceği açıklandı.
Alman bakan Limasol'da konuşlanan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Alman müfreze birliğini ziyaret ettikten sonra Kıbrıs açıklarında bulunan Alman firkateyninde de incelemelerde bulunacak.
Kramp-Karrenbauer'in, Larnaka'da Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Christoforos Fokaides ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'daki barış misyonu UNIFIL'e katılan Almanya silahlı kuvvetleri, uzun yıllardır Kıbrıs'ın Limasol limanını üs olarak kullanıyor.
AFP,dpa/BÜ,TY
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