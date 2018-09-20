Almanya Savunma Bakanı Leyen Makedonya'da

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Makedonya ziyareti kapsamında, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile bir araya geldi.
Başkent Üsküp'te gerçekleşen görüşme sonrası Leyen ve Şekerinska ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Savunma Bakanı Leyen, burada yaptığı açıklamada, Almanya'da eğitim alan Makedonyalı 200 asker sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıktığını ifade ederek, Makedonya'nın Avrupa perspektiflerinin gelişmesinin, Makedonya-Almanya ilişkilerini daha da derinleştireceğini vurguladı.
Makedonya'da yakında referandum yapılacağını hatırlatan Leyen, "Bu referandumda olağanüstü bir şans görüyoruz. Bu yüzden, vatandaşların aktif katılım sağlamasını umuyorum. İki Almanya'nın birleşmesinden elde ettiğimiz tecrübeden, bunun, istifade edilmesi gereken eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
Leyen, Almanya'nın Makedonya ile Avrupa inşa etmek istediğini kaydetti.
Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska da Leyen'i, referandum öncesinde gerçekleşen gelişmeler hakkında bilgilendirerek, referandumun başarılı geçeceğinin altını çizdi.
NATO'dan üyelik müzakerelerin başlatılmasına yönelik davet aldıklarından itibaren ülke kurumlarının söz konusu müzakerelere hazırlanması için ekipler kurduklarını dile getiren Şekerinska, "NATO'nun ilk ekipleri Makedonya'da. Bu ayın sonuna kadar da ekiplerimiz Brüksel'de NATO temsilcileri ile görüşecek." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin planlandığı şekilde ilerlediğine dikkat çeken Şekerinska, "Süreci yavaşlatacak meseleler görmüyoruz. Önceden söyleyebiliriz ki odak noktamız orası. Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzalamaya hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Şekerinska, 30 Eylül'de düzenlenecek referandumun, halkın kendilerine tam destek verdiğinin bir kanıtı olacağını vurguladı.
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