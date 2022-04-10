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Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya ordu envanterinden sevkiyat mümkün değil

09.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, ordu envanterinden Ukrayna'ya silah gönderilmesinin mümkün olmadığını, sevkiyatın artık doğrudan savunma endüstrisi üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya ordu envanterinden sevkiyat mümkün değil

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna'ya Alman ordusunun envanterinden silah ve teçhizat gönderilmesinin artık pek mümkün olmadığını belirtti. Lambrecht, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, ordunun savunma kabiliyetinin muhafaza edilebilmesi için gelecek dönemde sevkiyatın doğrudan savunma sanayi tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda Ukrayna ile koordinasyon içinde olduklarını belirten Bakan Lambrecht, "Dürüst olmam gerekirse, artık ordunun envanterinden sevkiyatlarda sınıra ulaştık" ifadelerini kullandı.

Ordunun "Ülkenin ve İttifak'ın savunmasını sağlayabilecek" durumda olması gerektiğinin altını çizen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Ancak bu Ukrayna için daha fazlasını yapmayacağımız anlamına gelmiyor" dedi. Lambrecht, bu nedenle de savunma sanayisinin hangi silah ve teçhizatın sevkiyatını doğrudan yapabileceği konusunu netleştirdiklerini söyledi.

Silahlar hakkında bilgi verilmedi

Hangi silahların Ukrayna'ya gönderileceğine ilişkin ayrıntı veremeyeceğini vurgulayan Savunma Bakanı, "Bu bilginin gizli tutulması için geçerli nedenler var" dedi. Ukrayna'nın talebi üzerine silah sevkiyatı konusunda ayrıntılı açıklama yapılmadığını kaydeden Lambrecht, "Şunun düşünülmesi gerekiyor: Şu anda yapılan sevkiyat konusunda ayrıntılı açıklama yapıldığı takdirde Rusya'da bu bilgiye sahip olacak. Bunun da askeri strateji açısından etkileri olur" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Lambrecht, daha önce de Ukrayna'nın talebi üzerine silah sevkiyatı konusundaki bilgilerin gizli tutulduğunu açıklamış ancak Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik bunun gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Ukrayna, Rus birliklerine karşı savunma için daha fazla silah gönderilmesini, özellikle de ağır silahların ve zırhlı araçların sevkiyatını talep ediyor. Ancak Alman hükümetinin bu yöndeki talepleri şimdiye karşılıksız bıraktı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısı sırasında Ukrayna'ya ağır silahların sevkiyatının ihtimal dışı olmadığını belirterek, ortak ülkelerle yapılan görüşmelere işaret etti.

Ukrayna'ya gönderilen silahlar

Online haber sitesi The Pioneer'in "gizli" ibaresine taşıyan belgelere dayandırdığı haberine göre, Alman hükümetinin sevkiyat listesinde ağır silahlar yer almıyor. The Pioneer'in Cuma günü yayınlanan haberinde, Alman hükümetinin düzenli olarak Ukrayna'ya silah göndermediği de belirtildi. Habere göre, Alman hükümetinin Ukrayna'ya gönderilen silah ve teçhizat listesinde, 500 adet Stinger tipi uçaksavar, 3 bin adet Panzerfaust 3 tanksavar, eski Doğu Almanya'nın Ulusal Halk Ordusu (NVA) envanterinden 2 bin 53 adet Strela tipi uçaksavar füze, bin adet tanksavar mayını, 100 adet MG3 tipi makineli tüfek ve 13 milyondan fazla mühimmat bulunuyor. Listede ayrıca bir Sahra hastanesi ile tıbbi malzeme de yer alıyor.

Çatışma bölgelerine silah göndermeyi uzun süre reddeden Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar başlatmasından sonra Ukrayna'ya silah gönderme kararı almıştı.

AFP / JD, ET

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