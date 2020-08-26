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Almanya Savunma Bakanından Doğu Akdeniz uyarısı

26.08.2020 22:34 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de gerginliğin "istemeden" artabileceği uyarısında bulunarak, Ankara ile Atina arasındaki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanından Doğu Akdeniz uyarısı

Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim de gündeme geldi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de gerilimin giderilmesi gerektiği konusunda AB savunma bakanlarının görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin sadece iki komşu ülke arasında yaşanan gerginlik olmadığını belirten Kramp-Karrenbauer, bu gerilimin AB ve NATO içindeki iş birliğini de etkilediğini ifade etti. Alman Savunma Bakanı, "Bu nedenle en kısa süre içinde mevcut gerilimin aşılarak gerginliğin azaltıması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz" şeklinde konuştu. Kramp-Karrenbauer, ancak bu şekilde soruna siyasi bir çözüm bulunmasının mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

"Görüşmelere başlayabilmek için tansiyonun düşmesi gerekiyor"

AB savunma bakanları toplantısı öncesinde Yunan ve Kıbrıslı mevkidaşları ile biraraya gelen Kramp-Karrenbauer, bölgedeki gerginliğin "istemeden daha da tırmanma ihtimalinden" kaygı duyulduğuna dikkat çekerek, tansiyonun düşürülmesinin önemini vurguladı. Gerginliğin azaltılmasının taraflar arasında başlatılabilecek görüşmelere zemin yaratabileceğine işaret eden Alman Savunma Bakanı, "Bugün gerçekleştirdiğim görüşmelerden aldığım olumlu sinyal, bunun için tarafların hazır olduğu yönünde" şeklinde konuştu.

"Çok karmaşık bir sorunla" karşı karşıya olunduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "sorunun bugünden yarına çözülmesinin mümkün olmadığını", ancak Alman hükümetinin sorunun çözülmesi için farklı düzeylerde görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

AB dönem başkanı olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, salı günü Atina ve Ankara'da iki ülke arasındaki gerilimin giderilmesi için temaslarda bulunmuş ve taraflara diyalog çağrısını yinelemişti.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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