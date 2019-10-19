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Almanya Savunma Bakanı’ndan Türkiye ve ABD’ye eleştiri

19.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD’yi eleştirdi.

Almanya Savunma Bakanı’ndan Türkiye ve ABD’ye eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye'nin Suriye harekatı ile ilgili olarak Ankara ve Washington'u eleştirdi. Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de başkanı olan Kramp-Karrenbauer'in açıklaması Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Münih'teki kongresinde geldi.

ABD'nin IŞİD'e karşı onlar için sahada savaşanlara sırtını döndüğünü söyleyen Kramp-Karrenbauer "Bu en güçlü müttefiğimizin dünya çapında güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturuyor” diye konuştu.

"İş bize düşüyor"

Alman bakan, ayrıca Türkiye'nin sürekli olarak NATO üyesi olmasına vurgu yapılmasını eleştirdi. Kramp-Karrenbauer komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin bir standart haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Alman bakan bunun "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan düzeni tehlikeye sokacağını” söyledi. Kramp-Karrenbauer konuşmasında ihtilafların güçlü olanın kuvvetiyle değil diplomasiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in halefi olarak gösterilen Kramp-Karrenbauer ülkesinin dış politikadaki çekingenliğini de eleştirdi. "Almanya olarak ve CDU ve CSU olarak bu uluslararası sorunlarda biz en son ne zaman gerçekten elle tutulur bir öneride bulunduk?” diyen Kramp-Karrenbauer "Endişeli olduğumuz, büyük bir endişeyle izlediğimiz yani izlediğimiz sözünü artık dinleyemiyorum bile. Güçlüyüz, iş bize düşüyor ve artık nihayet siyasi yanıtlar vermek zorundayız ve özellikle de Hrıstiyan Birlik Partileri olarak” ifadelerini kullandı.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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