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Almanya Schengen'i askıya aldı, diğer ülkeler isyan bayrağını çekti. Sınırdan alınmayan 18 bin ilticacı Türk mahsur kaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.09.2024 12:33
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Almanya, Schengen’i askıya aldı, sınırları kapattı. Yarından itibaren iltica için AB’ye ve özellikle de Almanya’ya gitmek isteyen Türkler, AB üyesi ülkeler arasındaki sınır bölgelerinde mahsur kaldı. Bazı ülkeler içeri almıyor ve geri gönderiyor. Geri gönderilen ülkeler de kabul etmiyor. 18 bin Türk ara bölgelerde mahsur kaldı.

Almanya Schengen'i askıya aldı, diğer ülkeler isyan bayrağını çekti. Sınırdan alınmayan 18 bin ilticacı Türk mahsur kaldı!

Almanya yarından başlayarak Schengen’i (AB içinde serbest dolaşım) askıya alacağını açıkladı. Sınır kontrolleri ise şimdiden başladı. 18 bini aşkın ilticacı Türk ara bölgelerde kaldı. Almanya, İsveç, Danimarka ve Avusturya onları geri sürüyor ancak diğer ülkeler geri almak istemiyor.

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Sözcü'nün haberine göre, sınır kontrolünde "İltica hakkı olmayan, ilticası kabul edilmeyecek olan, ilk olarak başka bir AB ülkesine ayak basmış göçmenler“ ülkeye alınmıyor. Almanya'nın aldığı bu karar büyük kriz yarattı; diğer AB üyesi ülkeler "Almanya kaçakları başımıza bela edemez. Kimseyi geri almayız" diye isyan bayrağını çekti. Almanya’nın kararı, AB’nin serbest dolaşım kurallarını ve birliğini sarstı.

AB’DE MAHSUR KALAN 18 BİN TÜRK VAR

"Ülkeye alınmama kriteri"nden etkilenenlerin yüzde 50’den fazlası Türk ya da Türk kökenli ilticacılar oldu. Olay Türkiye gündemine oturdu.
Sürülenlerin arasında; Türkler, sorunlu görülen bazı Afganistanlı, Iraklı, Somalili, İranlı ve Suriyeliler ile diğer kaçaklar var.

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Alman sınırları, "Milli güvenlik, düzensiz göçü önleme, mali-insani yükü azaltma, radikal İslamcı terörü ve sınır ötesi suçları önleme" amacıyla kısmen kapalı olacak. Sadece denetimli geçiş sağlanacak.
Ülke polisine sınırdan geçenler için "sakıncalı gördüklerini almama“ yetkisi verildi. Bu yetki, Bu şekilde polis, kaçak ya da vizeli gelen bir kişiyi sınırdan çevirince, diğer AB üyesi ülke "geri itilenleri“ tekrar zorla Almanya’ya gönderemiyor.

TÜRKLER KAPIDA KALDI

Şu anda "ilticası kabul edilmediği ya da kabul edilme ihtimali olmadığı" için Almanya’nın kabul etmediği en büyük kaçak grubu Türkler oluşturdu.

İLTİCACILARDAN SURİYE'NİN %90'I KABUL EDİLDİ TÜRKİYE'NİN %90'I GERİ GÖNDERİLDİ

Bu yılın ilk 8 ayında Almanya’ya 20 bin 426 Türk kaçak geldi. Yüzde 90’ının ilticası kabul edilmedi. Yani şu anda 2024 yılı için 18 bin Türk, sınır dışı edilecek. 2023 yılı için geri gönderilecek Türk sayısı yaklaşık 50 bin. Bu yıl ilk 8 ayda 53 bin Suriyeli geldi ve yüzde 90’ının ilticası kabul edildi.

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SINIR DIŞI EDİLECEKLERİN SAYISI TÜRKLERİN DÖRTTE BİRİ KADAR

Sınır dışı edilecek Suriyeli sayısı, Türklerin dörtte biri kadar. Aynı zaman diliminde gelen Afgan sayısı 25 bin 600. Bunların yüzde 80’inin ilticası kabul edildiği için, sınır dışı edilecek Afgan sayısı da yine Türklerin yaklaşık dörtte biri kadar.
Ülkeye kabul edilmemekte de oranlar aynı olacak ve her ay kaçak gelen ortalama 2 bin 500 Türk’ün, 2 bin 250’si sınırdan alınmayacak.

AVRUPA LİDERLERi AYAĞA KALKTI

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Kerner, Almanya’nın sınırdan çevirdiği tek bir kişiyi bile almayacaklarını açıkladı.
Polonya Başbakanı Tusk, Almanya’nın kararının uygulanamaz olduğunu, bunun Schengen’e aykırı olduğunu, Almanya yine de yapmak isterse masrafını üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kaçakların ilk girdiği AB üyesi ülkeye iadesinin kendilerine büyük yük getireceğini belirterek, buna tepki gösteriyor. Aynı şekilde Bulgaristan da, bu kadar yükü kaldıramayacağını, yeni maddi destekler gerektiğini savunuyor.

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Hollanda Göç İşleri Bakanı Marjolein Faber, Almanya’nın kararını saygıyla karşıladıklarını ancak, reddedilen hiç bir göçmeni geri almayacaklarını açıkladı.
Danimarka, sınır kontrollerinin AB içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını zora sokacağını savunuyor. Ancak kendisi de bir süredir kontrolleri yapıyor. Almanya’dan Danimarka’ya geçmek isteyen bir çok kişi, geri çevrildi ve bunlar Almanya’da mahsur.
Fransa, Almanya’nın kararının AB hukukuna uygun olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtirken, İsveç sınır kontrollerini anlayışla karşıladığını duyurdu. İsveç de sınır kontrolleri yapıyor.

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Almanya göçmen ab kaçak schengen vizesi
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