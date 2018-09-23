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"Almanya şeker hastalığında AB'de ilk sırada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Alman Sosyal Sağlık Sigortası Kurumu AOK'nin Hessen Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer: - "AB'de en fazla şeker hastası Almanya'da bulunuyor. Ülke nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip" - "Almanya'da yaşayan Türklerin şeker hastalığına yakalanma oranı Almanlara kıyasla iki katı daha fazla"

FRANKFURT (AA) - Almanya Sosyal Sağlık Sigortası Kurumu (AOK) Hessen Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer, Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla şeker hastasının Almanya'da bulunduğunu belirterek, "Ülke nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip." dedi.

AOK Hessen Eyaleti Şubesi tarafından, Frankfurt kentindeki bir hayvanat bahçesinde, halkı şeker hastalığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, çocuk ve yetişkinler için fazla şeker tüketmenin zararları ve hastalık öncesinde yapılması gerekenler interaktif şekilde anlatıldı.

Etkinlik alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suözer, kurum olarak bu tür etkinlikleri yılda en az 6 defa tüm eyaletlerde yaptıklarını ifade etti. Suözer, bu yılki etkinliklerin "Sen çok tatlısın" temasıyla fazla şeker tüketimine karşı bilinç oluşturmak amacıyla yapıldığını kaydederek, söz konusu etkinliklerin bizzat halkla temasa geçerek interaktif şekilde yapılmasının önemine dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin verilerini paylaşan Suözer, "Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 415 milyon insan şeker hastalığından muzdarip. Bu 415 milyon kişi 20 ila 79 yaş arasındaki insanlardan oluşuyor. Yani dünyada her 11 insandan birisi şeker hastalığından muzdarip." ifadelerini kullandı.

AB’ye bakıldığında ise en fazla şeker hastasının Almanya'da bulunduğunu belirten Suözer, şunları kaydetti:

"Almanya nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip. Almanya'da çocuklar için günlük 25 gram, yetişkinler için de ortalama 50 gram şeker tüketimi öneriliyor. Ancak Almanya'da kişi başına tüketilen şeker miktarı 90 gram civarında. Yani çocuklar tavsiye edilen miktarın 4 katını, yetişkinler de neredeyse 2 katını tüketiyor.”
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- "Şeker hastalığının artış hızında Türkiye ilk sırada"

Suözer, Türkiye'deki şeker hastası sayısına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon şeker hastası bulunduğunu aktaran Suözer, "Şeker hastalığının artış hızına baktığımızda yüzde 15'le Türkiye dünya genelinde ilk sırada. Almanya'da yaşayan Türklerin de şeker hastalığına yakalanma oranı Almanlara kıyasla 2 katı daha fazla." şeklinde konuştu.

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Almanya AOK diyabet Necati Suözer Şeker Hastalığı

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