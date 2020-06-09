Almanya Seyahat Kısıtlamasını 31 Ağustos’a Kadar Uzatabilir

Alman hükümetinin Corona salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat kısıtlamalarını AB dışındaki ülkeler için 31 Ağustos’a kadar uzatma kararı aldığı öne sürüldü. Der Spiegel dergisinde yayınlanan habere göre, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının hazırladıkları tasarı hükümetçe benimsendi.
Tasarıya göre Almanya’da yaşayanların 31 Ağustos’a kadar sadece ülke içinde ve 15 Haziran’dan itibaren de 29 Avrupa ülkesine seyahat etmelerine yeşil ışık yakıldı. Bu karar, söz konusu ülkelerin dışında kalan yerlere seyahat kısıtlamasının yaz ayları boyunca sürmesi anlamına geliyor.
Der Spiegel, ilgili bakanlıklardan çok sayıda kaynağın haberi doğruladığını aktardı. Hazırlanan tasarıda, Avrupa ülkelerinin dışında kalan ülkelere seyahat etmenin "çok riskleri olduğu" belirtilirken, kısıtlamanın kaldırılması konusunda tek tek ülkelere yönelik seyahat değerlendirmeleri yapılabileceği ve bazı ülkelerle karşılıklı anlaşmaya gidilebileceği vurgulanıyor.
Der Spiegel özellikle Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Avrupa dışında kalan ülkelere seyahat kısıtlamalarının sürdürülmesini talep ettiğini aktardı. Buna karşılık, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in kısıtlamaların tümden kalkması konusunda israr ettiği, en azından iş seyahatlerine izin verilmesini istediği, ancak fikirlerinin kabul görmediği de bildirildi.
Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 17 Mart’ta uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’dan itibaren, 24 AB ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollarının yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein’i kapsayacak şekilde kaldırılacağını duyurmuş, İspanya ve Norveç için şartlı kalkacağını açıklamıştı.
Türkiye’ye açık kapı
Federal hükümetin Avrupa dışına seyahatları 31 Ağustos’a kadar kısıtlama kararının, Türkiye açısından ne anlama geleceği konusundaki belirsizlik ise sürüyor. Yapılan yorumlarda, kararın AB dışındaki konumu nedeniyle Türkiye’yi de içerdiği, ancak "bazı ülkelerle karşılıklı anlaşmaya gidilebileceği" açıklamasının açık kapı bıraktığı belirtiliyor.
Dışişleri Bakanı Mass’ın yanı sıra, hükümetten ve turizm sektöründen farklı isimler geride kalan günlerde, Almanya ve Türkiye arasında turizm ve seyahatların muhtemelen 1 Temmuz sonrasında başlayabileceği yönünde umutları güçlendiren açıklamalar yapmıştı. Maas bu konudaki son kararın Türkiye’deki koşullara bağlı olacağını, plajlarda, otellerde uygulanan hijyen kuralları ve Corona virüsü vaka sayılarına bakacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün katıldığı bir televizyon yayınında, konuyu Başbakan Angela Merkel’le konuşacağını belirterek, "Almanya ile bir görüşmemiz olacak ama ben inanıyorum ki Almanya da Türkiye’ye gelmek isteyen turistlerin önünü kesemeyecek" dedi.
Almanya’da turizm sektörünün en büyük operatörü olan TUİ Şirketi‘nin Yönetim Kurulu Başkanı Freidrich Joussen dün yaptığı bir açıklamada, Türkiye’deki yetkililerle irtibatta olduklarını söyledi ve 1 Temmuz’da Güney Avrupa ülkelerine seyahatlerin başlayacağını, dört hafta gibi bir zaman zarfında da Türkiye’ye turistik seyahatlarin başlamasını beklediklerini kaydetti.
Zamanın Türkiye için önemli olduğunu belirten TUİ Başkanı, en geç Ağustos ayında Türkiye’ye turizmin başlaması gerektiğini, aksi takdirde turizm sezonu için geç olacağını belirtti.
Türkiye, Alman turistlerin en çok tatile gittiği yerler arasında üçüncü sırada yer alıyor. 2019’da yaklaşık 5 milyon 500 bin Alman tatilini Türkiye’de geçirdi.