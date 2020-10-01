Almanya Seyahat Uyarısında Yeni Sisteme Geçti Türkiye Halen Listede

Almanya, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulamaya koyduğu genel seyahat uyarısı sisteminden bugünden itibaren salgın durumuna göre ülke bazında uyarıyı hedefleyen yeni bir sisteme geçti. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısındaysa bir değişiklik olmadı. Hükümet, salgının ilk dalgasının doruk noktası olan 17 Mart tarihinde, tüm dünyayı kapsayan bir seyahat uyarısı yayımlamış, geçen Haziran ayında da Avrupa Birliği harici toplam 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısının 30 Eylül’e kadar geçerli olacağını duyurmuştu. Geride kalan haftalarda birçok AB ülkesi için de seyahat uyarısı yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni uyarı sistemi, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından ''Korona Trafik Lambası'' olarak adlandırılıyor. Yeni sistemde, Türkiye de dahil 160’dan fazla ülke için geçerli olan genel seyahat uyarısı kalkıyor. Buna karşılık, Corona virüsü salgınına karşı ülkenin en yetkin bilim kurumlarından olan Robert Koch Enstitüsü, ülkeleri ve bölgeleri trafik lambasında bulunan renklere göre ayıracak.

Türkiye'den dönenlere karantina uygulaması devam edecek Avustralya, Çin, Kanada ve Uruguay’ın yer aldığı kırmızı kategorideki ülkeler “Corona risk bölgesi'', vaka sayılarının daha düşük olduğu ülkeler ise ''Sarı risk ülkesi'' olarak kodlanacak.Bir haftada vaka sayılarının nüfusta 100 binde 50'nin üstüne çıktığı ülkeler sarı listeye alınırken, Türkiye’nin de dahil olduğu bu ülkelere gidenler, dönüşlerinde karantina kısıtlamalarıyla karşılaşacak. Örneğin Türkiye’den çıkışta test zorunluluğu sürerken, Almanya'da sağlık dairesinin tavsiyesine göre karantina uygulaması da devam edecek. Türkiye, Almanya'nın turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında 17 Mart’tan itibaren yer alıyor. Alman hükümeti, 4 Ağustos'tan itibaren Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısınıysa kaldırmıştı. Yeni sistemde yeşil listede yer alan ülkelere gidenlere dönük herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Şimdiye dek geçerli olan ve yeni sistemde de başka bir tanımlamayla sürecek olan seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor, ancak zorunlu haller dışında, özellikle de turistik amaçlı seyahatlerde caydırıcı etkisi bulunuyor.