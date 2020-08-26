Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül'e kadar uzattı

Bazı bölgeler hariç Türkiye de seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında bulunuyor.Alman hükümeti, küresel koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin birçok bölgesinin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının süresini iki hafta daha uzatma kararı aldı. Alman Haber Ajansı dpa'nın hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli olan seyahat uyarısı bugün kabine toplantısında alınan kararla 14 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra seyahat uyarısının uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda yeniden karar verilmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta 200 civarında ülkeye seyahat uyarısı yapmıştı. Haziran ayında, Avrupa Birliği ülkeleri ile Schengen Bölgesi'nde bulunan İngiltere, Andorra, Monako, San Morina ve Vatikan'a yönelik seyahat uyarıları kaldırılmıştı. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar geçerli olması kararı alınmıştı.