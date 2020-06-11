Almanya seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin istisna kapsamına alınması için Merkel ile görüşeceği öne sürüldü.Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) harici 160’dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını, önümüzdeki Ağustos ayının sonuna kadar uzattı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilecek. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha önce seyahat uyarılarının kaldırıldığı 31 AB ve Avrupa ülkesinden farklı olarak dünyanın geri kalanı için "kestirilemeyecek risklere girmeden sınırsız seyahati mümkün kılacak ortak veri tabanları, ölçütler ve karar alma mekanizmalarının bulunmadığına" dikkat çekti. Maas, "Yaz aylarında Almanların yeniden dünyanın dört bir yanındaki plajlara gitmesi ya da tatil dönüşü farkında olmadan virüsü Almanya'ya taşıması riskini alamayacaklarını ve bu riske girmeyeceklerini" vurguladı. Türkiye istisna uygulama için bastırıyor Seyahat uyarısının uzatılması kararı, salgın nedeniyle turizmde zor bir dönemden geçen Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkeleri olumsuz etkileyecek. Turizm sektörü güçlü ülkeler arasında özellikle Türkiye, Alman turistleri ağırlamak için yoğun girişimlerde bulunuyor.

Alman Haber Ajansı’nın (dpa) ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu hafta içinde telefonda görüşerek, aralarında bu konunun da olduğu gündemdeki çeşitli gelişmeleri değerlendirecek. Erdoğan’ın bu görüşmede, Türkiye için seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edeceği düşünülüyor. Haberde, Berlin için bu kararı almanın kolay olmadığı, zira Türkiye'ye istisna getirilmesi durumunda Mısır gibi AB üyesi olmayan diğer turizm ülkelerinin de baskıyı artırmasının beklendiği kaydedildi. İstisna için talep edilen kriterler Almanya, Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırmak için, ilgili ülkelerdeki enfeksiyon rakamlarının yeterli ölçüde kontrol altına alınmış olması, sağlık sisteminin işlerliği, test kapasitelerinin yeterliliği, hijyen kuralları, geri dönüş imkanları ve turistlerin güvenliği gibi ölçütler belirleyici olacak. Bu arada Alman hükümetinin halkı gemi seyahatine çıkılmaması konusunda da uyarıda bulunması bekleniyor. Bunda, geçen Mart ayında, yolcular arasında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle pek çok geminin yanaşacak liman bulamamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgının ortaya çıkışının ardından 17 Mart’ta, dünyadaki tüm ülkelere seyahat uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın normal şartlar altında, kişiler için can ve mal kaybının tehlike altında olduğu ülkeler için yaptığı bu uyarı, önceden yapılan rezervasyonların ücretsiz olarak iptal edilmesine de hukuki bir dayanak sağlıyor. "Birçok vatandaşın en kısa sürede yeniden Avrupa dışına seyahat etmek istediğinin farkında olduklarını" belirten Maas, bunun Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Güneydoğu Asya ve Amerika’yı da kapsadığını kaydetti. Alman Dışişleri Bakanı, "Turistik amaçlarla bu tür seyahatlerin ne zamandan itibaren tekrar mümkün olacağı, pandeminin seyrine bağlı olacak" şeklinde konuştu.

Maas, bu nedenle de seyahat edecek olanların güvenliğini dikkate alarak, seyahat uyarılarını Eylül ayı öncesinde de yeniden değerlendireceklerini vurguladı. 31 Avrupa ülkesine muafiyet Mart ayında aniden yürürlüğe giren seyahat uyarısının ardından Almanya, haftalar süren yoğun bir faaliyetle ülke dışında bulunan yaklaşık 240 bin kişiyi Almanya’ya getirmişti. Federal hükümet benzer bir durumun yaşanmasına neden olacak koşulların oluşmaması konusunda son derece titiz davranmaya çalışıyor.