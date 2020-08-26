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Almanya seyahat uyarısını uzatıyor! Türkiye de listede

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 20:07 | Son Güncelleme

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında yaptığı uluslararası "seyahat uyarısını" Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için 14 Eylül’e kadar uzattı.

Almanya seyahat uyarısını uzatıyor! Türkiye de listede

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, bugün yapılan Bakanlar Kurulunda, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri hariç diğer ülkeler için 31 Ağustos’a kadar geçerli olan "seyahat uyarısının" 14 Eylül’e kadar uzatılması kararının aldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de, salgınla ilgili tahminler yapmanın zor olduğunu ifade ederek, ülkede yaz tatil döneminin bittiği eylül ortasında durumun yeniden değerlendirileceği bilgisini paylaştı.

Sasse, birçok ülkede vaka sayılarının yeniden arttığını gözlemlediklerini ve Almanya’nın Avrupa’daki bazı bölgeler için de seyahat uyarısı yaptığını vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi salgının gelişiminin sürekli izlendiğini dile getiren Sasse, gelişmelere göre bazı ülkeler veya bölgeler için seyahat uyarılarının yeniden kaldırılabileceğini kaydetti.

Almanya, mart ayında yaptığı uluslararası “seyahat uyarısını” en sonra 10 Haziran’da ağustos sonuna kadar uzatmıştı.

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Almanya Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya için kaldırmış, AB’de yer alan Fransa, Belçika, Romanya ve Hırvatistan’daki bazı bölgelere ve İspanya'ya vakaların artması sebebiyle yeniden seyahat uyarısında bulunmuştu.

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