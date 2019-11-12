HABER

Almanya sığınmacılara travma tedavisinde yetersiz kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

Almanya'da binlerce sığınmacı karşı karşıya kaldıkları travma deneyimleri için tedavi imkanı bulamıyor.

Almanya sığınmacılara travma tedavisinde yetersiz kaldı

Bu konuda yayınlanan son bir rapora göre her yıl terapi görmesi gereken binlerce trvama mağduru geri çevriliyor.Almanya sığınmacı travma mağdurlarının psiko-sosyal tedavilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Ülkede binlerce sığınmacı karşı karşıya kaldıkları travma deneyimleri için herhangi bir tedavi imkanı bulamıyor. Almanya çapında faaliyet gösteren; mülteci ve işkence mağdurlarına pisiko-sosyal yardım merkezlerinin çatı örgütü BAfF'ın yayınladığı raporda, 2013 yılından bu yana her yıl terapi görmesi gereken binlerce travma mağdurunun imkan yetersizliği nedeniyle geri çevrildiği belirtildi.

Alman Funke yayın grubunda yer alan habere göre, sadece 2017 yılında BAfF'e yardım talebinde bulunan en az 7 bin 212 sığınmacı geri çevrildi. Rapora göre bir önceki yıl reddedilen vakaların sayısı daha da fazlaydı. 2016'da 10 bin 360 kişi tedaviye başlayamadı.

"Sayı çok daha fazla"

Yardım örgütleri açıklanan rakamların sadece kayıt altına alınabilen vakalar olduğunu, herhangi bir psikolojik tedavi alamayan sığınmacıların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu..

Mültecilere ve işkence mağdurlarına yardım merkezlerinin çatı örgütü BAfF raporunda, Almanya genelinde 37 ayrı merkezde 2017 yılından beri 21 bin 418 sığınmacının tedavi desteği aldığı belirtildi. Raporda sayının hali hazırda yeterli olmamasına rağmen bu sayının beş yıl öncesine göre iki katına çıkmış olduğu kaydedildi.

AFP, KNA / MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Atılan roket otoyola isabet etti!Atılan roket otoyola isabet etti!
Afgan Hükümeti Taleban'la Rehine Takasına GidiyorAfgan Hükümeti Taleban'la Rehine Takasına Gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı

Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı

Moldova'da hükümet düştü

Moldova'da hükümet düştü

Atılan roket otoyola isabet etti!

Atılan roket otoyola isabet etti!

Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Irak’ta protestolar devam ediyor

Irak’ta protestolar devam ediyor

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.