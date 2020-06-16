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Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor

16.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Almanya korona pandemisi nedeniyle askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına yeniden başlıyor.

Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor

Sığınmacılar ilk ayak bastıkları AB ülkesine gönderecek.Almanya, pandemi nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacak. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını teyit etti.

Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Yani eğer Almanya, başvuruyu incelerken söz konusu kişinin daha önce başka bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastığını tespit ederse, Dublin kuralları uyarınca başvuruda bulunan kişiyi o Avrupa ülkesine geri gönderebiliyor.

Dublin Anlaşması'na Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil.

Dublin'e aşamalı dönüş

Ancak Almanya 23 Mart'tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması'na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Buna göre söz konusu sığınmacı önce Almanya'nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili Dublin ülkesine gönderilecek.

Bu uçuşlarda da "charter" uçaklar kullanılacak. Bu önlemin koronavirüsün kıtada yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. Ancak geri gönderilecek kişi COVID-19 belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya'da kalabilecek.

"Salam taktiği uygulanıyor"

Almanya'da mültecilere yardım derneği Pro Asyl'ün yöneticisi Günter Burkhardt ise bu konuda Almanya'nın "salam taktiği" uyguladığına işaret etti. Burkhardt, nihai hedefin sığınmacıların ilk ayak bastıkları İtalya ve Yunanistan'a geri gönderilmek istendiği olduğunu belirterek İtalya'da korona nedeniyle koşulların çok kötü olduğunu ve geri gönderilecek kişilerin barınaksız kalma tehlikesi altında bulunduklarını ifade etti.

Salam taktiği, diplomaside asıl amaca küçük adımlarla ulaşılması olarak tanımlanıyor.

dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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