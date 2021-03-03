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Almanya sınır kontrollerini 17 Mart’a kadar uzattı

03.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Almanya, korona virüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla 14 Şubat’ta başlattığı Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya’nın Tirol eyaletine geçişlerdeki sınır kontrollerini 17 Mart’a kadar uzattı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya’da mutasyonlu korona virüsten korunmaya yönelik uygulamalar devam ediyor.

Almanya, korona virüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla 14 Şubat’ta başlattığı Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya’nın Tirol eyaletine geçişlerdeki sınır kontrollerini 17 Mart’a kadar uzattı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya’da mutasyonlu korona virüsten korunmaya yönelik uygulamalar devam ediyor. Federal Meclis İçişleri Komitesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırları kapatma kararının uzatılması konusu görüşüldü. Toplantının ardından söz konusu kararın uzatıldığını duyuran Devlet Sekreteri Stephan Mayer, "Mutasyona uğrayan korona virüs türlerinin en çok görüldüğü komşu ülkelere dönük geçtiğimiz ayın ortasında başlatılan sınır kontrolleri, 17 Mart’a kadar devam edecek" dedi.
Geçtiğimiz ay başlatılan uygulama kapsamında sınırlardan yalnızca Almanya’da oturan veya oturma izni bulunan Almanlar ile yabancıların girmesine izin verilirken, kamyon şoförleri ve transit yolcular için istisnalar uygulanıyor. Ülkeye giriş yapmak isteyenlerden 48 saatten eski olmayan, negatif sonuçlu korona virüs testi isteniyor.

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