HABER

Almanya sınır kontrollerini artırıyor

30.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrol uygulamasını uzatma kararı alan Almanya’nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm sınırlarda kontrollerin artırılacağını duyurdu.

Almanya sınır kontrollerini artırıyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın bütün sınırlarında kontrollerin sıkılaştırılması talimatı verdi. Pazar günü yaptığı açıklamada, "Güvenlik sınırlarda başlar" diyen Seehofer, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden de "Avusturya sınırındaki kontrollerle ilgili yeni kararnamenin ardından, federal polisin diğer tüm kara sınırlarında da kontrollere yoğunlaştırması talimatını verdim. Ülkemizin bütün sınırları gözetimimiz altında" ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da, sınırlardaki kontrollerin "Avrupa'daki ikincil göç ile daha iyi mücadele" adına önemine vurgu yapıldı. "İkincil göç" terimi, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden AB'ye giriş yaparak daha sonra Almanya'ya gelen göçmenler için kullanılıyor. Yeni uygulama ile polisin kontrollerinin sıkılaştırılarak, elinde somut bir delil ya da sebep olmaksızın kimlik kontrolü ve arama yapması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılacağını bildirmiş, bakanlığın bir sözcüsü de bu kararı, "Yasa dışı sınır ihlallerinin yüksek oranda devam ettiği tespit edilmiştir" açıklaması ile gerekçelendirmişti.

Yeşiller'den eleştiri

Öte yandan Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılması muhalefet partilerinden Yeşiller'in tepkisini çekti. Yeşiller Federal Parlamento Grubu'nun İç Politika Sözcüsü İrene Mihalic, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Kara sınırlarında, kapsamı genişletilen aralıksız kontroller sadece tehlikeli bir Avrupa karşıtı sinyal vermekle kalmıyor, aynı zamanda federal polisin sahip olduğu kabiliyetin sınırlarını da aşıyor" dedi.

26 AB üyesini kapsayan Schengen Bölgesi'ndeki sınır hatlarında, normal şartlar altında devamlı kimlik kontrolleri yapılmıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda birçok ülke istisnai durumlar için öngörülen düzenlemeden faydalanarak, sınırlarında güvenlik güçlerince kısmen kimlik kontrolü ve arama faaliyeti yürütüyor.

Almanya da, Yunanistan ve Balkan ülkeleri üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yaşanan kitlesel göçle birlikte 2015 yılının sonbahar aylarından sonra Avusturya sınırında kontrollere başlamıştı. Toplam 3 bin 700 kilometre kara sınırı bulunan Almanya'nın Avusturya ile olan sınır hattının uzunluğu ise yaklaşık 800 kilometre.

dpa, AFP/ET, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Husiler 350 mahkumu serbest bırakacakHusiler 350 mahkumu serbest bırakacak
Hindistan'da Muson Yağmurları 113 Kişinin Ölümüne Neden OlduHindistan'da Muson Yağmurları 113 Kişinin Ölümüne Neden Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Husiler 350 mahkumu serbest bırakacak

Husiler 350 mahkumu serbest bırakacak

Son dakika: Somali'de ABD üssüne bombalı saldırı!

Dünya şokta! ABD üssüne bombalı saldırı

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Kralı'nın yakın koruması öldürüldü

Suudi Kralı'nın yakın koruması öldürüldü

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.