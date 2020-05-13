Almanya Sınırlarını Kademeli Olarak Açma Yolunda Adımlar Atıyor

Alman hükümeti komşu ülkelerle sınırların yeniden açılması yönünde karar aldı. Hükümetin haftalık Corona virüsü salgını kriz masasında alınan karara göre, ülkenin sınırlarındaki kontroller önümüzdeki cumartesi gününden itibaren adım adım azaltılacak. Başbakan Angela Merkel’in sınır kontrollerinde değişikliklerin komşu ülkelerle istişare içinde yürütülmesini ve Corona virüsü vakalarındaki gelişmeye göre hızlandırılmasını önerdiği bildirildi. Merkel’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’la telefonda görüşerek Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını görüştüğü ve sınırların yeniden açılması sürecinin başlatılmasının kararlaştırıldığı da haber verildi. Başbakan Sebastian Kurz, Avusturya’yla Almanya arasındaki sınırların iki aşamalı olarak açılacağını ifade etti. Buna göre ilk olarak önümüzdeki cuma gecesinden itibaren sınır kontrolleri hafifletilecek ve sadece rastgele kontroller yapılacak. En geç 15 Haziran’dan itibarense sınır kısıtlamaları tamamen kaldırılacak. Avrupa’da en erken normalleşme sürecine adım atan ülke olan Avusturya'da oteller ve diğer konaklama tesisleri 29 Mayıs'tan itibaren hizmete açılacak. Turizm ülke bütçesinde yüzde 16’lık gelir payıyla Avusturya’nın en önemli sektörlerinden biri ve Alman turistler ülkeye gelenlerin yüzde 40’ını oluşturuyor. Başbakan Kurz, daha önce yaptığı bir açıklamada, Alman turistlerin yaz sezonunda ülkeye gelebileceklerini söylemişti.

Merkel ve Macron telefon görüşmesi Başbakan Merkel’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde de iki ülke arasındaki sınır kısıtlamalarının kaldırılması için 15 Haziran tarihinin gündeme geldiği ancak ilk aşamada, sınır ötesi ticaret yapan ya da iki ülkeden birinde sınıra yakın yerlerde çalışanlara yönelik giriş-çıkış yasağının kaldırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Fransa’daki vaka sayılarının daha da azalması durumunda, sınırların kademeli açılışının süreceği ve Temmuz ayında turistik amaçlı geçişlerin de mümkün olabileceği tahmin ediliyor. Avrupa’da Corona virüsü salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden Fransa’da, normalleşme süreci bu hafta başlarken, 1 Haziran’a kadar bütün sahillerin kapalı kalması kararlaştırıldı. Lokanta ve kafelerin açılış tarihi ise Mayıs ayının sonunda belli olacak. Türkiye seyahat edilebilecek ülkeler listesine alınacak mı? Merkel geçen hafta, Almanların bu yıl ülke içinde tatil yapabileceğini, ancak yurt dışında yaz tatili konusunun henüz belirsiz olduğunu söylemişti. Almanya’dan yurtdışına turistik seyahate gidilmemesi uygulaması, Corona virüsü nedeniyle 15 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Buna gerekçe olarak da çeşitli ülkelerde karantina uygulamaların sürmesinin yanı sıra, uçak seferlerinin yapılmaması gösterilmişti. Alman hükümeti, AB dışında kalan ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusundaki adımların birlik ülkeleriyle eşgüdümlü atılmasını talep ediyor. Seyahat uyarısının AB kapsamında ya da Almanya’nın tek başına kararıyla 15 Haziran’da kaldırılması, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Alman turistlerle, Almanya’da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenli göçmeni de yakından ilgilendiren bir konu.