Almanya Sinovac ve Sputnik Aşısı Olanlara Vize Vermiyor

Almanya‘da tatil sezonu yaklaştı, okulların başkent Berlin ve bazı başka eyaletlerde gelecek Perşembe’den itibaren yaz tatiline girmesiyle, turizm sezonu da başlamış olacak. İngiltere üzerinden Avrupa’ya da ulaşan Delta varyantının, Almanya’da da yayılabileceği ve bununla bağlantılı Corona virüsü salgınında yaz sonunda dördüncü dalga başlayacağı endişesine rağmen pandemi önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede, turizm sektöründe büyük hareketlilik hissediliyor.

Salgına rağmen yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli vatandaşın tatile tercihleriden önde geleni yine kuşkusuz Türkiye olacak. Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili Türkiye İçişleri Bakanlığı sonuçları 24 saat içinde gelen ve oldukca masraflı olan PCR testi zorunluluğunun kaldırılarak bu konuda esneklik sağladı. Almanya'nın Corona virüsü salgını nedeniyle uyguladığı uluslararası seyahat uyarılarını Türkiye’yi de kapsayacağı tahmin edilen bir şekilde 1 Temmuz tarihinden itibaren kaldırması ve Türkiye’ye seyahat edenlerden test ve karantina istenmeyeceği yönündeki haberler sonucunda, tatillerini Türkiye’de geçirmeyi hedefleyen Alman turistlerin sayısının da artması bekleniyor. Ancak ters yönde Türkiye’den Avrupa’ya, özellikle de Almanya’ya çıkışlar ve turistik geziler konusundaki zorluklar bir müddet daha devam edeceğe benziyor.