Almanya Siyasetinde Kritik Gün Cuma

Almanya’da gözler sosyal demokrat SPD’nin yarın (Cuma) yapılacak kurultayına kilitlendi. Tarihinin en büyük krizini yaşayan, girdiği son 10 seçimde yenilgiyue uğrayan ve kamuoyu araştırmalarına göre dördüncü parti konumuna gerileyen SPD, kurultayda Angela Merkel’le 2017’de kurulan koalisyon hükümetinin 2 yıllık bilançosunu tartışacak ve hükümetin geleceğine yönelik koşullarını belirleyecek.

Kurultayın birinci maddesi, geçen hafta SPD üyelerinin çoğunluğunu arkasına alarak eş başkanlık yarışında birinci gelen Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’ın delegeler tarafından resmen SPD’nin liderliğine seçilmeleri. Delegelerin başka aday da olmadığı için kamuoyunun şimdiye dek pek tanımadığı iki siyasetçiyi onaylaması bekleniyor.

İki yeni liderden beklentiler ne?

Esken ve Borjans, SPD liderliği için adaylıklarını koyduğundan beri Hıristiyan Birlik CDU/CSU’yla büyük koalisyona son verilmesinden yana olduklarını belirtiyor. İki lider, sosyal demokratların kaybettiği desteği geri alıp, yeniden ‘halk partisi’ konumuna gelebilmesi için kendi ayakları üzerinde durmasının şart olduğunu ve bu yüzden de büyük koalisyon hükümetini terk etmenin alternatifi bulunmadığını vurguluyor.