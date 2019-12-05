Almanya Siyasetinde Kritik Gün Cuma

Almanya’da gözler sosyal demokrat SPD’nin yarın (Cuma) yapılacak kurultayına kilitlendi. Tarihinin en büyük krizini yaşayan, girdiği son 10 seçimde yenilgiyue uğrayan ve kamuoyu araştırmalarına göre dördüncü parti konumuna gerileyen SPD, kurultayda Angela Merkel’le 2017’de kurulan koalisyon hükümetinin 2 yıllık bilançosunu tartışacak ve hükümetin geleceğine yönelik koşullarını belirleyecek.
Kurultayın birinci maddesi, geçen hafta SPD üyelerinin çoğunluğunu arkasına alarak eş başkanlık yarışında birinci gelen Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’ın delegeler tarafından resmen SPD’nin liderliğine seçilmeleri. Delegelerin başka aday da olmadığı için kamuoyunun şimdiye dek pek tanımadığı iki siyasetçiyi onaylaması bekleniyor.
İki yeni liderden beklentiler ne?
Esken ve Borjans, SPD liderliği için adaylıklarını koyduğundan beri Hıristiyan Birlik CDU/CSU’yla büyük koalisyona son verilmesinden yana olduklarını belirtiyor. İki lider, sosyal demokratların kaybettiği desteği geri alıp, yeniden ‘halk partisi’ konumuna gelebilmesi için kendi ayakları üzerinde durmasının şart olduğunu ve bu yüzden de büyük koalisyon hükümetini terk etmenin alternatifi bulunmadığını vurguluyor.
Merkel’le sert pazarlık
Ancak kurultay öncesinde ‘koalisyonun anında sonu’ anlamına gelecek sert önerileri dillendirmemeye de özen gösterdikleri dikkat çekti. Eş başkanlar SPD’nin sosyal politikasını içeren değişikliklerin hayata geçirilmesini, nitekim hükümetin sıfır borç politikasına son verilmesi, okullara, yollara, köprülere yatırım yapılmasını istiyor. Bunun için de koalisyon anlaşmasının yeniden yazılması gerekiyor. SPD’nin yeni liderlerinin yarın Başbakan Merkel’e koşul olarak sunmayı planladıkları öneriler arasında, iklimin korunması için sert önlemler ve alt yapı için milyarlık yeni yatırımların yanı sıra asgari saat ücretinin 12 Euro’ya yükseltilmesi de yer alıyor. Merkel’in ve Birlik Partileri’nin sıfır borç politikasında ve asgari ücretin 12 Euro’ya çıkartılması konularında taviz vermesi beklenmiyor. Merkel‘in sözcüsü Steffen Seibert, koalisyon sözleşmesinde müzakerenin söz konusu olmayacağını söyledi.
Koalisyonun akıbeti ne olacak?
Kardeş parti CSU’nun Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de çok açık bir biçimde, “Koalisyon sözleşmesinde değişiklik de pazarlık da yok” dedi. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, SPD’yi koalisyonu bozacak kararlar almaması yönünde uyararak, “SPD’nin Alman ekonomisinde büyümedeki zayıflamanın belirtileriyle mücadeleyi mi yoksa tersini mi hedefliyor bunu göreceğiz” şeklinde konuşarak sanayi çevrelerindeki huzursuzluğu belli etti.
Merkel sonrası yeni tablo
Almanya’da seçimler normal şartlar altında 2021’de yapılacak. SPD’nin hükümetten çekilmesi ya da Birlik Partileri’nin SPD’nin koşullarını reddederek koalisyonu sonlandırması durumunda ya erken seçim ya da Merkel başbakanlığında bir azınlık hükümeti kurulması bekleniyor. Angela Merkel, 2021‘deki bir daha başbakanlık için aday olmayacağını açıklamış, yerine ise CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in gelebileceğini ima etmişti. 2020’nin ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını devralacak Almanya’da, Merkel’in erken seçim yerine azınlık hükümetiyle 2021’e kadar iktidarda kalmayı hedeflediği tahmin ediliyor.
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