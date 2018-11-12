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Almanya Siyasetinde Yaprak Dökümü 

12.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel’in Hrıstiyan Demokrat Birlik liderliğine tekrar aday olmayacağını açıklaması sonrası, şimdi de muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik'in Genel Başkanı Horst Seehofer partideki görevini bırakacağını duyurdu

Almanya Siyasetinde Yaprak Dökümü 

Almanya’da yapılan eyalet seçimlerinin ardından, siyaset dünyasında çalkantılar sürüyor. Başbakan Angela Merkel’in Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) liderliğine tekrar aday olmayacağını açıklamasından sonra, şimdi de CDU’nun kardeş partisi muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer partideki görevini bırakacağını duyurdu.

CSU’nun iki hafta önce yapılan Bavyera eyalet seçimlerinde aldığı ağır yenilginin faturasını dolaylı olarak üstlenen Seehofer, "Partide yenilenmenin önünü açmak için genel başkanlıktan ayrılacağım. Kararımı verdim, ne zaman ayrılacağımı ise bu hafta içinde netleştirerek, duyuracağım" dedi.

CSU liderliği için öne çıkan isimlerin başında Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder geliyor, Söder’in Ocak ayında genel kurulunu toplayacağı konuşuluyor. Bavyera seçiminde CSU tarihi bir yenilgi alarak, yüzde 12 oranında oy kaybetmiş, kalesi olarak gördüğü eyalette on yıllardır sürdürdüğü tek başına iktidarı da yitirmişti. Seehofer, Merkel hükümetindeki içişleri bakanlığı görevini sürdüreceğini duyurdu.

Merkel ile sığınmacı ve iltica konularında görüş ayrılığı yaşayan Horst Seehofer, geçen Temmuz ayında bu konularda uzlaşmaya varamamaları halinde, istifa edeceğini duyurmuş ve koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getirmişti. Seehofer, son anda istifa kararından vazgeçmesi sonrasında ağır eleştirilere muhatap kalmıştı.

Berlin’deki yorumcular, 69 yaşındaki Seehofer’in CSU liderliğinden sonra bakanlıkta çok fazla kalamayacağını ve kısa bir süre içinde bu görevini de bırakacağını belirtiyorlar. Seehofer, bundan bir süre önce göç sorununu "Almanya'daki tüm sorunların anası" olarak nitelendirmiş, Merkel'in sözlerinin tersine İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını söylemişti.

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