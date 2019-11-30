HABER

Almanya Sosyal Demokrat Partisinde liderlik yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 22:43 | Son Güncelleme

SPD'liler, partinin eş genel başkanlığına Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken ikilisinin seçilmesini istiyor

BERLİN (AA) - Almanya Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) üyeleri, eş genel başkanlık koltuğunda Federal Meclis (Bundestag) Milletvekili Saskia Esken ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans'ı görmek istiyor.

SPD'den yapılan açıklamaya göre, eş genel başkanlık görevi için 19-29 Kasım'da yapılan ikinci tur seçimlere partinin 425 bin 630 üyesinden 230 bin 215'i katıldı. Üyelerin internet üzerinden ve mektupla oy kullandığı seçimde 216 bin 721 oy geçerli sayıldı.

14-26 Ekim'de yapılan ilk seçim turunda en fazla oyu alan ve eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Federal Meclis Milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans yarıştı.

Aralıkta yapılacak kurultaydan sonra "eş genel başkanlık modeli"ne geçmeye karar veren SPD'de eş genel başkanlık için yapılan ikinci tur seçimden Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken ikilisi 114 bin 995 üyenin oyunu alarak birinci çıktı. Olaf Scholz ve Klara Geywitz, 98 bin 246 oyda kalırken 3 bin 480 üye ise çekimser kaldı. Böylelikle SPD'li üyeler, eş genel başkanlık koltuğunda Walter-Borjans ve Esken'i görmek istiyor.

Üyelerin bu talebinin 6-8 Aralık'ta yapılacak SPD Genel Kurulu'nda delegeler tarafından onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SPD, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile kurduğu koalisyonla hükümette yer alıyor. Özellikle partideki sol kanadı temsil eden Walter-Borjans ve Esken ikilisi, SPD'nin koalisyonda kalmasına sıcak bakmıyor.

Walter-Borjans ve Esken, seçim sürecinde yaptıkları açıklamalarda, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile imzaladıkları koalisyon protokolünü yeniden müzakere etmek istediklerini ifade etti. Bu nedenle aralıkta yapılacak genel kurulda, SPD'nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmaların yaşanması da bekleniyor.

SPD'nin mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oranında oy kaybetmesinin ardından Genel Başkan Andrea Nahles görevinden istifa etmişti.

PARTNERTeşekkürler bu sevgi içinTeşekkürler bu sevgi için
30'uncu Haldun Taner Öykü Ödülü Kamil Erdem'e verildi 30'uncu Haldun Taner Öykü Ödülü Kamil Erdem'e verildi 
Maddi hasarlı kazada polisi şüpheye düşüren olayMaddi hasarlı kazada polisi şüpheye düşüren olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya eş genel başkan seçim Sosyal Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.