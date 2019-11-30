Almanya Sosyal Demokrat Partisinde liderlik yarışı

BERLİN (AA) - Almanya Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) üyeleri, eş genel başkanlık koltuğunda Federal Meclis (Bundestag) Milletvekili Saskia Esken ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans'ı görmek istiyor.

SPD'den yapılan açıklamaya göre, eş genel başkanlık görevi için 19-29 Kasım'da yapılan ikinci tur seçimlere partinin 425 bin 630 üyesinden 230 bin 215'i katıldı. Üyelerin internet üzerinden ve mektupla oy kullandığı seçimde 216 bin 721 oy geçerli sayıldı.

14-26 Ekim'de yapılan ilk seçim turunda en fazla oyu alan ve eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Federal Meclis Milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans yarıştı.

Aralıkta yapılacak kurultaydan sonra "eş genel başkanlık modeli"ne geçmeye karar veren SPD'de eş genel başkanlık için yapılan ikinci tur seçimden Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken ikilisi 114 bin 995 üyenin oyunu alarak birinci çıktı. Olaf Scholz ve Klara Geywitz, 98 bin 246 oyda kalırken 3 bin 480 üye ise çekimser kaldı. Böylelikle SPD'li üyeler, eş genel başkanlık koltuğunda Walter-Borjans ve Esken'i görmek istiyor.