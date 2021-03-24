Almanya Sputnik V için harekete geçti

Almanya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan, Rus aşısı Sputnik V’in satın almasına yönelik görüşmeleri başlatmasını istedi.

Alman hükümet yetkilileri, Rus aşısı için görüşmelerin AB Komisyonu tarafından yürütülmesini istediklerini söylerken, bu görüşmelerin gecikmeksizin başlaması için de Almanya’nın komisyon nezdinde girişimde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Berlin, aşının satın alınması sürecinin AB Komisyonu tarafından, tüm üye ülkeler adına yürütülmesini istiyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) mart ayında inceleme süreci başlattığı Rus aşısının kullanımına henüz yeşil ışık yakmadı.

Alman hükümet yetkilileri, diğer aşılarda olduğu gibi Sputnik V için de öncelikle AB içerisindeki öngörüşme sürecinin başlatılabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, AB Komisyonu’nun bu çalışmalarını önce üye ülkelere, bu aşıya ihtiyaç ya da ilgi duyup duymadıklarını sorarak başlattıklarını söyledi.

Almanya’nın bu talebi ile ilgili soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü, AB yetkililerinin, üye ülkelerle birlikte, üreticilerle ön satın alma sözleşmelerini müzakere ettiklerini kaydetti.