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Almanya Sputnik V için harekete geçti

24.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V’in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istedi.

Almanya Sputnik V için harekete geçti

Almanya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan, Rus aşısı Sputnik V’in satın almasına yönelik görüşmeleri başlatmasını istedi.

Alman hükümet yetkilileri, Rus aşısı için görüşmelerin AB Komisyonu tarafından yürütülmesini istediklerini söylerken, bu görüşmelerin gecikmeksizin başlaması için de Almanya’nın komisyon nezdinde girişimde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Berlin, aşının satın alınması sürecinin AB Komisyonu tarafından, tüm üye ülkeler adına yürütülmesini istiyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) mart ayında inceleme süreci başlattığı Rus aşısının kullanımına henüz yeşil ışık yakmadı.

Alman hükümet yetkilileri, diğer aşılarda olduğu gibi Sputnik V için de öncelikle AB içerisindeki öngörüşme sürecinin başlatılabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, AB Komisyonu’nun bu çalışmalarını önce üye ülkelere, bu aşıya ihtiyaç ya da ilgi duyup duymadıklarını sorarak başlattıklarını söyledi.

Almanya’nın bu talebi ile ilgili soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü, AB yetkililerinin, üye ülkelerle birlikte, üreticilerle ön satın alma sözleşmelerini müzakere ettiklerini kaydetti.

Merkel "prensipte" onay vermişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sputnik V’in Almanya’da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, EMA’nın izin vermesi halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı siparişlerinin AB üzerinden gerçekleşememesi halinde, aciliyet gerektirecek bir durum olduğu takdirde Almanya’nın aşı siparişi için tek başına hareket edebileceğini açıklamıştı.

Rusya’nın kullanımına geçen yaz izin verdiği aşı 50’den fazla ülkede kullanılıyor. Rus yapımı aşıyı alan ülkeler arasında AB üyesi Macaristan ve Slovakya da bulunuyor.

AFP, dpa / DA,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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