Almanya Suriye Planını NATO’ya Sundu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO’ya Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması konusundaki önerisini sundu. Önerinin Türkiye ve ABD’den destek gördüğü belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise öneriyi memnuniyetle kaşılamakla birlikte, BM’nin de böyle bir sürece dahil olmasının gerekebileceği uyarısında bulundu.
Diplomatlardan alınan bilgiye göre, Kramp-Karrenbauer Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında müttefiklere, Suriye’nin kuzeyinde uluslararası güçlerin kontrolu altında oluşturulacak bir bölgenin yerlerinden olan sivillerin korunması ve IŞİD militanlarına karşı mücadelenin devam etmesini sağlayabilmesi için bu süreçte Rusya’nın da katkısına ihtiyaç duyulacağı mesajını verdi.
Ancak toplantıda, Türkiye-Suriye sınırında devriye gezme misyonunun sadece Türkiye ve Rusya’ya bırakılamayacağını savunan Alman bakan, gazetecilere açıklamasında, “Statüko tatmin edici bir çözüm değil” ifadesini kullandı.
Amerikan haber ajansı AP, ilk kez Ortadoğu’da bir askeri misyon önerisinde bulunan Berlin’in ortaya attığı bu fikrin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekmesi ve hemen ardından Türkiye’nin askeri operasyon başlatmasıyla sarsılan NATO ittifakını en azından “kendine getirmede” olumlu katkı sunduğu yorumunu yaptı.
Avrupa, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır ötesi operasyonuna sert tepki göstermiş, bazı AB ülkeleri Türkiye’ye silah satışlarını askıya almıştı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper da bugün Brüksel’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin askeri müdahalesinin “haklı bir gerekçeye dayanmadığını” savunmuştu.
Türkiye ve Rusya arasında dün Soçi’de varılan anlaşmanın ardından Ankara bölgedeki askeri operasyonlarını durdurmayı kabul etti. Ancak Avrupalı müttefiklerin, Türkiye’nin YPG savaşçıları ve silahlarını sınır bölgelerinden uzaklaştırma planı hakkında hala endişeler taşıdığı bildiriliyor.
Kramp-Karrenbauer gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun toplu bir nüfus hareketliliği ya da etnik temizliğe yol açmayacağı yönünde Ankara’dan güvence aldığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı, “Soçi anlaşması barış getirmedi ve uzun vadede siyasi çözüm için bir temel sunmuyor. Uluslararası toplumu içeren bir çözüm için uğraşıyoruz” dedi.
Henüz çok fazla ayrıntısı bilinmese de Türkiye, ABD Savunma Bakanı Esper ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Alman bakanın planını memnuniyetle karşıladı.
NATO’dan bir diplomat, Kramp-Karrenbauer’le Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmeye işaret ederek, “Daha fazla görüşmeye ihtiyaç var ama Türk bakan teklife açık olduğunu söyledi” diye konuştu.
Bir başka diplomat da, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde teklifi Türk, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla masaya yatırmayı değerlendirdiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Suriye’nin kuzeyinde NATO’nun bir misyon üstlenmesi konusunda bir çağrı olmadığını kaydetti ancak “BM içerisinde bir sürece” ihtiyaç duyulabileceğini anladığını söyledi.
Stoltenberg, “Bunun kolay ya da çok zor olacağını şu anda söylemek elbette mümkün değil ama bence bu, üzerinde ayrıntılı konuşulması gereken bir teklif” dedi.
Esper de, Almanya’nın teklifini henüz ayrıntılı incelemediğini ama desteklediğini, bununla birlikte Washington’un kara askerleri katkısında bulunma niyeti taşımadığını belirtti.
NATO toplantısından önce bu konuda konuşan Amerikalı bakan, Almanya’nın teklifi için, “Bence güzel. Bu ülkelerin öne atılması ve dünyanın bu kesiminde güvenliği geliştirmeye yardım etmeleri olumlu. Bir süredir Avrupalı ortaklarımıza bu yönde çağrılarda bulunuyoruz: Öne atılın ve daha fazla katkı yapın” ifadesini kullandı.
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