Almanya Suriye Planını NATO’ya Sundu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO’ya Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması konusundaki önerisini sundu. Önerinin Türkiye ve ABD’den destek gördüğü belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise öneriyi memnuniyetle kaşılamakla birlikte, BM’nin de böyle bir sürece dahil olmasının gerekebileceği uyarısında bulundu.

Diplomatlardan alınan bilgiye göre, Kramp-Karrenbauer Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında müttefiklere, Suriye’nin kuzeyinde uluslararası güçlerin kontrolu altında oluşturulacak bir bölgenin yerlerinden olan sivillerin korunması ve IŞİD militanlarına karşı mücadelenin devam etmesini sağlayabilmesi için bu süreçte Rusya’nın da katkısına ihtiyaç duyulacağı mesajını verdi.

Ancak toplantıda, Türkiye-Suriye sınırında devriye gezme misyonunun sadece Türkiye ve Rusya’ya bırakılamayacağını savunan Alman bakan, gazetecilere açıklamasında, “Statüko tatmin edici bir çözüm değil” ifadesini kullandı.

Amerikan haber ajansı AP, ilk kez Ortadoğu’da bir askeri misyon önerisinde bulunan Berlin’in ortaya attığı bu fikrin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekmesi ve hemen ardından Türkiye’nin askeri operasyon başlatmasıyla sarsılan NATO ittifakını en azından “kendine getirmede” olumlu katkı sunduğu yorumunu yaptı.