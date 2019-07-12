Almanya Suriye'de tıbbi tesislere hava saldırısını kınadı

BERLİN (AA) - Almanya Suriye'nin kuzeybatısında hastane ve sağlık çalışanlarını hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye rejimi ve destekçilerince Almanya tarafından desteklenen tıbbi tesislere saldırıldığı ve çok sayıda sağlık görevlisinin öldürüldüğüne işaret edilerek, "Tıbbi tesislere ve insani yardımda bulunan çalışanlara karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Suriye rejimini ve müttefiklerini askeri saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka saygı duymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 5 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

