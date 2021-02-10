Almanya sürücüsüz araçları trafiğe çıkarmaya hazırlanıyor

Otonom araçlarla ilgili yasa tasarısı kabinenin gündeminde.Almanya sürücüsüz araçlar konusunda öncü olmak istiyor. Federal Hükümet sürücüsüz araçların belirlenen bölgelerde trafiğe çıkabilmesi için bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak gelişmeyi Almanya‘yı dünyada "sürücüsüz araçları laboratuvarlardan yollara çıkaran ilk ülke" olma hedefine yaklaştıran "kararlı bir adım" olarak niteledi.

Almanya'da 2017 yılında trafik yasasında yapılan bir değişiklikle yüksek ya da tamamen otonom araçların kullanılması ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmişti. Ancak bu düzenleme sürücüsüz araçların bazı şartlar altında kullanılmasına izin veriyor ve bir sürücünün gerektiğinde müdahale etmesi için hazır bulunmasını şart koşuyor.

Yeni yasal düzenleme ile bir sonraki adımda otonom araçların oldukça karmaşık trafikte dahi bağımsız hareket edebilmeleri öngörülüyor. Bir sürücünün gerekirse kontrolü devralması hala söz konusu olabilecek. Ancak sürücüden yanıt gelmezse araç kendini "minimum risk durumu"na geçirebilecek yani emniyet şeridinde duracak.