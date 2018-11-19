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Almanya'dan Suudilere kötü haber! Satışlar sonlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getiren Almanya, Suudi Arabistan'a daha önce onaylanmış anlaşmalar dahil tüm silah ihracatını durdurdu.

Almanya'dan Suudilere kötü haber! Satışlar sonlandı!

Sputnik'in haberine göre Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan açısından bir sonucu olarak, bu ülkeye daha önce onay verilmiş silah satışlarının hepsinin durdurulduğunu duyurdu.

Silah ihracatı konusunda yetki sahibi olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü Philipp Jornitz, gazetecilere verdiği brifingde, bundan böyle Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ya da askeri teçhizat ihracatı olmayacağını söyledi.

Ancak bugün bu açıklama yapılana dek ne kadar silah-teçhizat teslimatı yapıldığına açıklık getirmedi.

GEÇEN AY KAPIYI KAPAMAMIŞLARDI

Alman hükümetinin bir ay önceki açıklamasında Suudi Arabistan'la yeni silah anlaşması yapılmayacağı belirtilmişti, ama daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirmemişti.

SORU ÇOK, YANIT YOK

Jornitz'den önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduklarına inanılan 18 Suudi vatandaşı için AB'nin Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı açıkladı.

Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda başka adımlar da atılabileceğini aktaran Maas, "Kaşıkçı vakasında hala elimizde yanıttan çok soru var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Suudi Arabistan silah satışı Cemal Kaşıkçı cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cinayet bizim ülkemizde oldu, bize yıkmaya çalıştılar, imajımızı ve ülke algımızı perişan ettiler,maddi manevi her türlü kaybımız oldu; ama bizim henüz sesimiz çıkmıyor.... Hala iyi geçinelim modundayız....
Türkiye de Suudi Arabistan a silah satışını yasaklamalı Rahmetli Cemal Kaşıkçı nın cesedi hala nerede olduğu belli değil yanlızca silahlada kalınmamalı o cenaze teslim edilesiye kadar bu ambargo devam ettirilmelidir Suudi Arabistan yönetimi para bizde istediğimizi yaparız diyor sanki kazın ayağıyla değil
Bilim yapmaz çalışmadan böyle elin gavuru un ağzının içine bakarsın.
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