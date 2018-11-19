Almanya'dan Suudilere kötü haber! Satışlar sonlandı!

Sputnik'in haberine göre Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan açısından bir sonucu olarak, bu ülkeye daha önce onay verilmiş silah satışlarının hepsinin durdurulduğunu duyurdu.

Silah ihracatı konusunda yetki sahibi olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü Philipp Jornitz, gazetecilere verdiği brifingde, bundan böyle Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ya da askeri teçhizat ihracatı olmayacağını söyledi.

Ancak bugün bu açıklama yapılana dek ne kadar silah-teçhizat teslimatı yapıldığına açıklık getirmedi.

GEÇEN AY KAPIYI KAPAMAMIŞLARDI

Alman hükümetinin bir ay önceki açıklamasında Suudi Arabistan'la yeni silah anlaşması yapılmayacağı belirtilmişti, ama daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirmemişti.

SORU ÇOK, YANIT YOK

Jornitz'den önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduklarına inanılan 18 Suudi vatandaşı için AB'nin Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı açıkladı.

Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda başka adımlar da atılabileceğini aktaran Maas, "Kaşıkçı vakasında hala elimizde yanıttan çok soru var" dedi.

