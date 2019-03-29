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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 02:03 | Son Güncelleme

Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay uzattı

BERLİN (AA) - Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi.

Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.

SPD silah ihracat yasağının uzatılmasını talep ederken, CDU/CSU tarafı ise bu yasağın yumuşatılmasından yana görüş belirtmişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 5 ay önce Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararı alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart’a kadar uzatmıştı.

Koalisyon sözleşmesindeki "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'" maddesini hatırlatan SPD yönetimi, Suudi Arabistan’ın bu savaşta taraf olmasından dolayı bu ülkeye silah ihracat yasağının uzatılmasını istiyordu.

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