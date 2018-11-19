Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını tamamen durdurdu

BERLİN (AA) - Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını tamamen durdurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Philipp Jornitz, hükümetin haftalık basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya'nın Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı aldığını hatırlattı.

Sözcü Jornitz, "Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik daha önce onayı verilen satışlar dahil silah sevkiyatını tamamen durdurdu." ifadelerini kullandı.

Alman federal hükümetinin Suudi Arabistan'a silah ihracat lisans sahipleriyle görüştüğünü belirten Jornitz, yasal gerekçelerle konuya dair ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, ikisi ihracat için hazır 20 devriye botunun da bu karardan etkilenmesi bekleniyor.

- 18 kişiye giriş yasağı getirilmişti

Alman hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.