Almanya Suudi Arabistan'a silah satış izinlerini durdurdu

Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti.Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Almanya Ekonomi Bakanı, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Peter Altmaier, "Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı" şeklindeki bir soruya ise bütün hususların gözden geçirilmekte olduğunu ve karara varılmasını beklemek gerektiği yanıtını verdi.